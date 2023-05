Il Ministro dello sport Abodi: "Ci sono le risorse per il nuovo stadio di Pisa"

Pisa, 6 maggio 2023 - Il Ministro dello Sport Andrea Abodi è stato ospite all'Arena Garibaldi dove ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha parlato di varie tematiche, tra cui il nuovo stadio

STADIO - Abodi parla del nuovo stadio di Pisa: "Anche io sogno tanti nuovi stadi in Italia e mi auguro di trasformarli non perché io sia un mago, ma perché anche utilizzando gli Europei 2032 riusciremo a mettere la parti in condizioni, anche con gli investitori e i club, di poter operare. Abbiamo bisogno di infrastrutture adeguate e accessibili a tutti gli effetti, moderne e funzionali per i fruitori degli impianti. Questa amministrazione da quando ho iniziato a incontrarla è sempre stata disponibile. Il club ha le idee chiare e viene da esperienze importanti. Lo stadio è imprescindibile da questo punto di vista. Credo che una volta che si aprirà il cantiere del campo sportivo di Gagno si aprirà nuovamente questa via per lo stadio e il nuovo stadio significa anche risorse e ricerca di nuove risorse. Le risorse ci sono e possiamo mobilitarle. La differenza è il portafoglio progetti e Pisa ha dimostrato di averlo".

CASO REGGINA - Abodi parla anche del caso Reggina: "Parliamo di un tempo difficile oggi, io sono stato fortunato e anche io ho vissuto momenti complicati con inciampi legati alle scommesse sportive. Questo non è un tempo semplice perché le difficoltà della vita e delle imprese si riverberano sulla vita delle società calcistiche. Ciò che è successo a Reggio Calabria sarà oggetto di valutazioni. Ho un'idea molto chiara e se da un lato l'impresa ha diritto di poter utilizzare gli strumenti della crisi, dall'altro gli strumenti non possono prevaricare l'equa competizione e il rapporto con i terzi interessati. E qui mi fermo perché da un lato interviene la giustizia ordinaria e dall'altro sportiva. A fronte di un club in questa condizione ce ne sono altri 19 che meritano rispetto". Michele Bufalino