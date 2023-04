"Il mare da proteggere" Convegno di Praesidiomaris

Organizzato dall’associazione "Praesidiomaris" si svolge domani dalle 10 (a Marina di Pisa, in via Barbolani presso l’Etoile al centro del Porto) un convegno sul tema: "Il mare, un universo da conoscere e da proteggere". A un anno dalla sua costituzione, Praesidiomaris annuncia questa importante iniziativa che è rivolta a tutti coloro che amano il mare e ne hanno a cuore la salute e la conservazione. Il presidente Antonio Spadoni spiega: "Le finalità sono quelle di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della tutela del mare". L’organizzazione del convegno è curata in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Biologia Marina (CIBM), i Lions del Mare, i Lions Club Pisa Host, Pisa Certosa, il Club Lions Lucca le Mura. . Parteciperanno esperti dell’Università di Pisa, dell’ARPAT, del CIBM. L’apertura prevede la presentazione di suggestive immagini di fondali marini rappresentati nelle fotografie subacquee del campione del mondo di specialità Guglielmo Cicerchia. Previsti numerosi contributi dai quali sarà possibile ricavare una panoramica delle principali minacce oggi presenti, concentrandosi su alcuni aspetti quali l’eutrofizzazione, l’inquinamento da microplastiche, la depurazione degli scarichi urbani. Al termine degli interventi il presidente Spadoni illustrerà il programma di Praesidiomaris per il 2023, che avrà queste linee conduttrici: 1) attività di studio, rivolte alla definizione di parametri atti a valutare la qualità dell’acqua del mare in modo semplice e poco costoso, e una campagna di campionamenti per la validazione di questi parametri; attività di promozione delle bellezze del mare partendo con una veleggiata a Capraia in collaborazione con Vela Toscana, e si continuerà con altre simili iniziative. A conclusione del convegno saranno proposte e discusse azioni concrete a tutela e salvaguardia della qualità dell’ambiente marino. Il convegno è pubblico ma è necessario registrarsi sul sito www. praesidiomaris.it