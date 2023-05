Il mare chiama, il ballottaggio pure La prima domenica di sole e di voto vede alle urne un’affluenza a ’ondate’

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

Alle urne in infradito, tra tessere elettorali e teli da mare, è la domenica dei pisani nel primo fine settimana di sole e caldo in questo maggio simil-autunnale. La chiamata alle urne, - lo ricordiamo, oggi si vota fino alle 15 - è rivolta a tutti i 72.474 elettori di Pisa, che per la seconda volta, sono interpellati ad esprimersi nel ballottaggio. La sfida finale tra i due candidati alla corsa per diventare sindaco di Pisa. La scelta: da una parte il sindaco uscente Michele Conti dell’alleanza di centrodestra e dall’altra Paolo Martinelli, il civico alla guida della coalizione di centrosinistra.

Una giornata quella di ieri, che ha visto i pisani organizzarsi, prima vestendo i panni dell’elettore poi quelli del bagnante. Con il favore del solei, in tanti non si sono negati una scappata sul litorale per godersi il primo mare. E anche l’affluenza è stata ’ondivaga’. In aumento rispetto al primo turno quella delle 12, con 15,05% (contro 14,44% di due settimane fa), poi calata nel secondo pit stop delle 19, ferma al 33,20% contro il 36,21 della stessa ora di domenica 14 maggio, e assestatasi al 43,69% alle 23 (erano 45,25% al primo turno), sopra la media nazionale.

"Voto con tranquillità sperando in una buona affluenza - dice Monari David che dopo il voto si dirigerà al mar -. Colgo l’occasione della prima domenica di sole per andare lì a portare le cose. Per il voto? È un dovere civico, speranza, anche se la fiducia nella politica vacilla". Dello stesso avviso è Marcella Venturini, che sottolinea: "Ho votato al primo turno, e come sempre, per dovere ho votato anche al ballottaggio. Dopo? Andrò al mare a Castiglione della Pescaia, poi domani (oggi ndr) seguirò lo spoglio sui siti di news". Il voto è una "danza" tutta personale, dove ognuno ha il suo metodo, dal ritardatario che si riduce all’ultimo secondo, al solitario che vuol star da solo fino a quello invece che si porta tutta la famiglia. "Io sono uno di quelli che vuole levarsi subito il pensiero spiega Francesco Marchi, che ha votato la mattina presto, in solitaria. Al contrario invece Lorenzo Arcidiacono, reduce della festa di laurea in informatica la sera prima: "Appena sveglio sono venuto a votare, passero la domenica sul divano a rilassarmi, me lo sono meritato" chiosa il neolaureato. Anche lui ha votato sia al primo turno che al ballottaggio, così come Dario Pucci: "Vengo volentieri a votare, è importante – spiega l’elettore -. Dopo vado a vedermi la partita di calcio, per il mare ancora è troppo presto". C’è anche chi invece, in questa tornata elettorale, vota per la prima volta "Al primo turno non abbiamo votato, abbiamo dovuto pensarci un po’ di più – spiega una giovane coppia che però preferisce rimanere anonima -. Siamo rassegnati, a malincuore dico che abbiamo perso fiducia nella politica in generale".