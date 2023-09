Il maratoneta Daniele Meucci a Pisa: Merito e Mobilità Sociale

Merito e mobilità sociale: da oggi e fino a venerdì è in programma il terzo e ultimo incontro residenziale che conclude l’edizione 2023. Studentesse e studenti arrivano alla Scuola Sant’Anna da tutta Italia per conoscere meglio il mondo universitario che li aspetta. Lezioni interdisciplinari, visite ai laboratori e attività di orientamento. Ospite d’eccezione il maratoneta campione europeo e ingegnere Daniele Meucci, che incontrerà gli studenti mercoledì 6 settembre per spiegare il binomio sport e studio. Le attività hanno ricevuto anche il sostegno di fondi del PNRR."Siamo giunti all’ultima internship residenziale a Pisa per i partecipanti di ME.MO. per l’edizione 20222023 – sottolinea la rettrice Sabina Nuti - con una partecipazione straordinaria di un totale fra 360 tra ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia. Abbiamo discusso con loro di scelte e di percorsi e abbiamo provato a mettere ciascuno di loro in condizione di disegnare il proprio futuro, grazie ai suggerimenti di numerosi docenti, ricercatori e ospiti di rilievo. Questa edizione di ME.MO è stata un’opportunità di crescita non soltanto per i partecipanti ma anche per il nostro ‘sistema paese".