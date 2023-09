"Il livello del mare si alzerà di 1 metro. L’erosione mangerà gli arenili pisani. Danni all’agricoltura per il cuneo salino"

Tra 80 anni la prima fila di ombrelloni sarà in Piazza Gorgona. Non è solo una provocazione bensì è uno degli scenari a cui andremo incontro se le emissioni di gas serra continueranno al ritmo attuale. Nel 2100, il livello del mare sulla Terra potrebbe aumentare anche fino a un metro, con danni sempre maggiori per mareggiate e fenomeni estremi. La prospettiva arriva da uno studio del prof. Matteo Vacchi (foto in alto a destra) di Unipi e Alessio Rovere dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. La sorpresa è che in questo studio oltre ad atolli, il Volturno di Napoli e Venezia, viene ricompreso anche il territorio pisano.

Tra 80 anni, che effetti ci potranno essere nella zona dunale di San Rossore e Gombo?

"Il fenomeno erosivo lì c’è già. Si perderanno porzioni davvero rilevanti di arenili. Non c’è alcun dubbio".

E la Darsena Europa. Possono esserci impatti anche su questa opera?

"Non sono un ingegnere. Non conosco i dettagli di tale opera ma spero bene che siano stati previsti accorgimenti tecnici che tengano conto dell’innalzamento del mare perché, ciò che è certo è che si alzerà. Il nostro è solo l’ultimo di una serie di studi internazionali che vanno tutti nella stessa direzione".

Che cosa ci dice del litorale? Di Marina, di Tirrenia?

"Ci sarà un cambio molto netto della linea costiera. Il mare si mangerà superfici significative di spiaggia. Smettiamo di pensare che tra 80 anni le linee degli ombrelloni siano lì dove sono oggi. Si dovranno spostare verso l’interno".

L’innalzamento del mare può causare altri effetti negativi meno evidenti ma comunque impattanti a livello ambientale?

"La foce dell’Arno risentirà di questo fenomeno".

Danni all’agricoltura, in zona San Piero a Grado?

"Non era oggetto dello studio ma non possiamo escluderli. L’innalzamento del mare ha tra le conseguenze immediate quella di favorire il cuneo salino. Il che significa che l’acqua delle falde diventa sempre più salata. Le conseguenze sull’agricoltura sono evidenti".

Che cosa fare?

"Ci sono due strade. Possiamo intervenire con la "forza bruta" e cioè mettendo in atto tutta una serie di difese fisiche che vanno dalle dighe, ai pinnacoli ed altro ancora, oppure pianificare una linea di riva diversa con note e spesso impopolari conseguenze economiche visto che la nostra costa è abitata e ci sono strutture economiche a pochi passi dal mare. Questo studio è solo un ulteriore strumento che mettiamo nelle mani degli organi decisori politici ed economici". "Nel periodo interglaciale le condizioni climatiche erano dovute a un cambiamento nella configurazione orbitale della Terra – spiega Vacchi – il riscaldamento climatico odierno deriva invece, in larga parte, dall’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera dovuto all’effetto antropico. Nella Terra ci sono stati dei periodi in cui il livello del mare è salito al di sopra dell’attuale ma quello che preoccupa oggi sono i tassi di risalita, ovvero l’accelerazione avvenuta negli ultimi 150 anni, in concomitanza con l’inizio della rivoluzione industriale". Carlo Venturini