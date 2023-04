Il Keu e le bonifiche "In arrivo otto milioni e Regione parte civile" L’annuncio di Giani

di Carlo Baroni

PISA

Dopo i primi risultati choc sul Keu messo sotto la lente dagli studiosi dell’università di Pisa, il presidente della Regione Eugenio Giani gioca d’anticipo e annuncia 8 milioni di euro per le bonifiche. "Noi abbiamo l’intenzione di sostituirci" a chi dovrebbe fare le bonifiche, "ma seguendo l’iter che la legge prevede". Un annuncio fatto rispondendo a un’interrogazione presentata dalla consigliere regionale Irene Galletti (M5s).

"Abbiamo stanziato 5 milioni di euro nel bilancio di previsione e con la prossima variazione abbiamo stanziato 8 milioni di euro" ha precisato Giani. Il presidente ha ricordato poi che la Regione si costituirà parte civile nel processo affinché i responsabili paghino. ‘"Non c’è niente di più trasparente e diretto che possa essere fatto rispetto a quanto sta facendo la Regione Toscana, in stretta collaborazione con la direzione investigativa antimafia e le forze dell’ordine", ha osservato. Giani ha inoltre ripercorso varie fasi della vicenda, ricordando che la Regione ha finanziato con 97 mila euro una convenzione tra Arpat e Università di Pisa per approfondire comportamento e impatto del Keu. E che, inoltre, il settore bonifiche della Regione Toscana ha riferito che "sulla base delle informazioni di cui disponiamo si ritiene di poter escludere che il Keu possa essere stato commercializzato direttamente dal Consorzio Aquarno per singoli interventi edilizi o di infrastrutture". Irene Galletti ha infatti presentato un’interrogazione in relazione alle recenti rilevazioni sul Keu e ai potenziali siti interessati non noti, chiedendo "in che modo la giunta pensa di attivarsi per l’immediata verifica della presenza di Keu nelle aree della Toscana dove può essere stato sversato a seguito di appalti pubblici o vendite da parte del Consorzio, e per la successiva rapida bonifica e monitoraggio delle matrici ambientali e della salute delle persone". Galletti ha ricordato che dopo un anno di analisi Arpat ha elencato i primi effetti del Keu e che "questa progressione nei livelli di pericolo stride con l’atteggiamento tenuto ad oggi dalla Regione". "Più si attende - scrive nell’interrogazione - maggiore è la diffusione del danno e il rischio di richieste risarcitorie. Peraltro la Regione, dismesso l’unico soggetto deputato allo studio delle aree inquinate, il Coreas, non risulta ad oggi aver intrapreso, con l’organo a questo succeduto, azioni relative alla questione Keu".

Keu, lo ricostruiamo che è finito al centro di uno scandalo che ha travolto il distretto conciario e messo in imbarazzo il Pd a vari livelli. Keu, al centro di un’indagine della procura distrettuale antimafia di Firenze che indaga 25 soggetti e 6 società, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti e corruzione. Keu, che Aquarno, conferiva alla ditta Lerose dal 2012, che secondo quanto emerso dall’inchiesta è finito a tonnellate (13 i siti interessati dalle indagini) in mezza Toscana e in vari siti della provincia di Pisa.