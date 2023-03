Il grido di Andru, studente fuori sede "Non siamo mero indotto economico"

"Io che ci faccio qui?". Non è una provocazione. E’ il j’accuse che rivolge Andru Gabriel Budacu Ferrari, presidente del Consiglio degli studenti, allievo Matematica e di origini bolognesi. Una critica all’establishment politico amministrativo seduto alla cerimonia inaugurale dell’anno accademico. "Non merito di essere qui perché sono svogliato, scostante, perditempo. Non me lo merito perché sono incapace di rispettare i tempi dell’attuale sistema universitario". Dopo l’autocritica, l’indice puntato: "Io non mi merito, sindaco, che la sua amministrazione, come quelle che l’hanno preceduta, trattino la comunità studentesca come mero indotto economico. Siamo il tessuto sociale della città, una delle sue risorse principali, ma pare prioritario occuparsi solo di chi ha il diritto di voto, piuttosto che curarsi della cittadinanza nel suo complesso. Non possiamo subire un mercato immobiliare sregolato e inflazionato. Per gli studentti fuori sede, il costo medio di un posto letto aumenta dal 2021 al 2022, del 10%, superando i 350 euro. Utenze escluse, ovviamente". Poi la critica contro il ministro. "E poi, merito veramente che sia l’università a tutelare la mia salute fisica? No, ministro Schillaci, non è compito dell’ateneo ma dello Stato. La salute e l’accesso alle cure nelle regioni in cui si studia o si lavora non può essere frutto di convenzioni. Ad oggi, il sistema non permette un doppio domicilio sanitario per la comunità studentesca fuori sede, negando di fatto l’accesso gratuito alle cure e ai servizi. È necessario cambiare paradigma, la risposta deve essere nazionale e deve arrivare il prima possibile. Ma la salute non è solo fisica: io non mi merito un sistema che mi faccia sentire costantemente debole".

Ca.Ve.