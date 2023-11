Il grido delle ragazze: "Nessuna di noi dovrebbe avere paura"

Dicono che il silenzio scuota le coscienze, o che valga più di mille parole. Ma a volte non basta. E così alle 11, orario in cui il ministro dell’Istruzione e del Merito Gisuppe Valditara ha diramato l’invito ad osservate un minuto di raccoglimento per commemorare Giulia Cecchettin, le scuole pisane sono scese nei cortili per un minuto di "rumore". È successo anche al Liceo Classico Galilei, dove studenti e studentesse, in disaccordo con la comunicazione ministeriale, si sono da subito mobilitati rivolgendosi alla vicepresidenza: "Volevamo chiedere se, come fatto all’Università di Padova, frequentata da Giulia, fosse possibile fare, anziché un minuto di silenzio, un minuto di rumore. Questa richiesta nasce dalla necessità di farsi sentire, di far capire quello di cui abbiamo bisogno, riprendendo l’appello di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, che ha chiesto un cambiamento", si legge nella mail inviata alla direzione dell’isituto scolastico.

"Il senso – spiegano gli studenti e le studentesse pisane – è proprio quello di rompere un muro insopportabile di silenzio, da cui viene l’orrore. Solo il rumore è il vero sinonimo della denuncia". E nel cortile del IIS Galilei-Pacinotti e del Liceo Scientifico Dini si possono ascoltare solo applausi, fischi, cori, interventi, letture. Le ragazze stanno vicine l’una all’altra, si stringono sulle scale esterne della scuola, in un unico grande abbraccio, perché il grido di una sia il grido di tutte: "Siate rumorose e grossolane – risuona forte quel grido – , prendete il vostro spazio e smettetela di dire ‘scusami’, iniziate a dire ‘non mi interrompere’. Nessuna di noi dovrebbe avere paura, nessuna di noi dovrebbe sentirsi fortunata perché non è ancora stata violentata o peggio, uccisa. Fatevi sentire se pensate che tutto ciò sia ingiusto. Come le parole dell’attivista peruviana Cristina Torre Càceres: ‘Se domani non torno, distruggi tutto’. Non c’entra l’orientamento politico, sessuale o il genere. Dobbiamo avere voce per le donne che non ce l’hanno più, urliamo per loro, facciamoci sentire da loro".

Scende qualche lacrima a rigare i volti delle giovani studentesse. "Ci siamo emozionate, è importante che la riflessione e l’educazione parta dalla scuola, perché a volte le famiglia non è sufficiente", confessano alcune. E anche qualche studente maschio si fa sentire, prende la parola: "Sono un ragazzo, ma è ora di dire basta a ogni tipo di violenza e stereotipo. Non credo che sia l’uomo a dover portare il pane a casa e la donna a dover pulire. Noi possiamo e dobbiamo fare la differenza".

Non solo alunni ed alunne, ci sono anche i prof. La dirigente scolastica del liceo, Gabriella Giuliani prende la parola per condividere con i ragazzi e con i colleghi la sua testimonianza personale: "Oggi voglio raccontarvi della mia amica Sandra – racconta – , una delle tante vittime. Anche lei è stata uccisa, a 53 anni, dal suo ex-marito, con undici coltellate. Lui non aveva accettato il divorzio". Per la cronaca si tratta di Sandra Fillini, medico del distretto Asl di Castelnuovo Valdicecina uccisa il primo giugno del 2014 per mano del marito, Roberto Barbieri, dal quale si stava separando. Lui fu assolto dal gip del tribunale di Pisa per la "incapacità totale di intendere e volere" al momento del fatto. Due anni più tardi si sarebbe ucciso.

Giulia De Ieso