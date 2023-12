Il grande cuore di Pisa in aiuto di Monghidoro

A conclusione di un anno segnato da momenti di grande sofferenza ma anche da importanti e concrete azioni di solidarietà, Fondazione Teatro di Pisa, Pisaniana, Pisa Scotto Festival, Generali Assicurazioni e azienda L’Ortofruttifero annunciano, con gratitudine per tutti coloro che hanno aderito, di aver concluso la raccolta fondi per l’Emilia Romagna colpita da frane e alluvioni. L’iniziativa era stata promossa a giugno in tutte le serate del Pisa Scotto Festival: donando 10 euro per la campagna a favore dell’Emilia, i donatori ricevevano in omaggio una piantina offerta dall’Ortofruttifero. In questo contesto, con l’evento del 9 giugno ‘La sera dei miracoli’, la città di Pisa aveva avuto come ospite Barbara Panzacchi, sindaco di Monghidoro in provincia di Bologna, tra momenti di grande comunione spirituale con testimonianze, musiche e danze. Significativo contributo alla raccolta fondi era stato fornito da Pierferdinando Casini che, ospite de La Pisaniana e testimonial della campagna, ha messo a disposizione l’intero ricavato dalla vendita del suo libro. La raccolta fondi, che ha fruttato 5nila euro, è stata comunicata al sindaco di Monghidoro dai protagonisti dell’iniziativa: Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente Fondazione Teatro di Pisa, Massimo Balzi e Teresa Sichetti, Circolo Mazzei-La Pisaniana, Stefano Maestri Accesi, Assicurazioni Generali, Marco Pacini, titolare dell’Ortofruttifero, Francesca Petrucci ed Elisa Bani, Pisa Scotto Festival. Con un video, il sindaco Panzacchi ha ringraziato Pisa “per l’amicizia e la solidarietà che ci hanno fatto sentire meno soli in un momento assai difficile. E’ un bellissimo regalo di Natale non solo sotto il profilo economico ma anche e soprattutto per il sentimento di vicinanza e di amicizia che ci ha legato e che ci legherà ancora nel futuro".