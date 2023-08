Il granchio blu minaccia Marina "Da contenere con pesca mirata"

di Carlo Venturini

Nel piatto o nelle nasse: questa è la fine di quell’"alieno" che è il granchio blu. L’ultimo bollettino dell’Arpat segnala la presenza del granchio invasore anche a Marina. "Le femmine vanno catturate ora, nel brevissimo periodo stanno ritornando in mare aperto per deporre più di 3 milioni di uova ciascuna". A dirlo è Gian Marco Luna direttore del Cnr-Irbim, uno dei massimi esperti sull’invasione nei nostri mari delle specie "aliene" assieme alla collega sempre del Cnr, Lucrezia Cilenti. Luna chiarisce subito che "l’eradicazione di quel granchio è impossibile. Quella specie va contenuta usando forme di pesca mirata come quella con nasse e reti da posa oppure anche con la pesca ricreativa cioè quella fatta da privati cittadini".

Niente reti a strascico che magari hanno maggior volume di pesca?

"No. Non vanno usate perché vanno ad incidere ed intaccare su quell’ecosistema in cui si muove il granchio. Ci vuole una pesca mirata fatta con gli “attrezzi“ giusti".

Perché si deve agire subito?

"Bisogna impedire che le madri vadano a depositare le uova in mare aperto. Quel granchio ha una vita evolutiva complessa. Le femmine si muovono da zone lagunari o da estuari verso il mare dove avviene la deposizione delle uova: si va da 2 ad 8 milioni di uova per ciascuna femmina".

Ma non hanno dei predatori?

"E’ una specie senza predatori nei nostri mari. Per il Mediterraneo, è una specie aliena. Viene dalle acque del Nord-America. Per ciò è un pericolo per la nostra biodiversità. Non solo ha un ciclo riproduttivo massivo ma è anche onnivoro; mangia di tutto e con le sue chele a forbice è in grado di tagliare anche alcune reti".

Oltre alla pesca mirata e fatta con l’attrezzatura giusta, come si può contenere questa invasione?

"Noi li studiamo da anni. Nel lago di Lesina, in Puglia erano presenti già nel 2021. Serve una specifica campagna di monitoraggio con protocolli dedicati, investimenti ad hoc e che provengano da più enti".

Quali potrebbero essere altre strategie?

"Stiamo studiando la catena del valore del granchio".

Ossia? Che significa?

"Il granchio blu è molto, molto apprezzato nei piatti e nei menù del Nord America da dove proviene. Di fatto ne sono ghiotti di quel granchio. Laggiù dunque, hanno il problema opposto al nostro e cioè quella prelibatezza è agli sgoccioli, i granchi sono ormai pochi, costano parecchio e sono molto molto ricercati".

Dobbiamo riempire i menu dei nostri ristoranti di granchio blu e diventarne ghiotti?

"Non necessariamente. In realtà, dovremmo diventare esportatori di questa specie che per noi è aliena. Ovviamente dovrebbero essere studiate leggi che consentano anche questo tipo di esportazione cosa che però deve essere fatta in tempi non biblici".

La presenza del granchio blu anche sul nostro litorale è confermata dall’ultimo bollettino di Arpat del primo agosto: "anche in Toscana il fenomeno si sta diffondendo, soprattutto lungo le coste della Maremma".