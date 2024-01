Il gran cuore del "Memorial Masi". Raccolti 9mila euro per i Caregivers

Una donazione di 9000 euro al coordinamento etico dei Caregivers di Pisa grazie al memorial "Saverio Masi", per ricordare il vigile del fuoco scomparso 18 anni fa. I fondi sono stati raccolti proprio a seguito della manifestazione, svoltasi lo scorso novembre e giunta all’edizione numero 17, che ha visto tra le novità anche una camminata non competitiva sulle mura di Pisa e all’orto botanico, con un record di partecipanti. Alla camminata infatti hanno preso parte 650 persone per scoprire la città dalla prospettiva in quota delle mura. Nel corso dell’evento consuntivo è stato consegnato un assegno simbolico con la cifra ricavata ai rappresentanti dell’associazione impegnata nel sostegno dei diritti delle persone con disabilità e di cui si occupa di loro. Il comandante dei vigili del fuoco di Pisa, Nicola Ciannelli è "soddisfatto per l’iniziativa e per quanto è stato raccolto. Questo ci da la carica per migliorare ancora di più negli anni a venire – dichiara Ciannelli -. Il ricordo di Saverio è presente, è sempre insieme a noi. Questo risultato arriva da uno spirito e da dei valori che contraddistinguono il nostro lavoro". Commossa Maria Antonietta Scognamiglio, presidente del comitato Caregivers: "Sono commossa per questa donazione, totalmente inaspettato – dichiara la presidente dell’associazione-. Cerchiamo di lavorare passo dopo passo con l’associazione, per noi è un grande aiuto e siamo felici di poter creare un percorso insieme".

Per quanto riguarda la società Mura di Pisa, Raffaele Zortea ha parlato di un evento storico: "Il memorial Masi è una storia pisana che si è radicata, un esempio di come da una tragedia si può creare qualcosa di bello nel ricordo di chi non c’è più". Infine Sabrina Balestri, del Museo e Orto Botanico dell’Università, ha confermato il suo impegno: "Siamo stati onorati e ripagati dalla grandissima partecipazione. L’orto botanico sarà presente anche per le future manifestazioni". I valori del memorial sono rimasti inalterati negli animi dei colleghi in pensione, con un contributo dato anche dall’associazione nazionale dei vigili del fuoco e dal suo presidente Luigi Armani, che ha ideato il calendario dedicato ai vigili e la cui vendita ha contribuito fattivamente ai risultati dell’edizione numero 17 della manifestazione. Hanno preso parte alla cerimonia anche i colleghi di Saverio Masi, così come i familiari, che ricevono l’affatto da parte di tutto il corpo dei vigili che si impegnano annualmente in questo memorial, guardando con grande fiducia e orgoglio alla prossime edizione 2024 che si svolgerà nel prossimo autunno. Michele Bufalino