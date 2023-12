Il Globovigilanza assume guardie giurate a Pisa

Il Globo Vigilanza srl, azienda con un’esperienza di oltre 50 anni nel settore della Vigilanza privata, opera in tutte le province della Toscana – oltre alle province di La Spezia e Viterbo – fornendo servizi di sicurezza e vigilanza per le imprese, le attività commerciali e i privati, ricerca per l’inserimento presso la filiale di Pisa: guardie giurate. L’azienda offre una seria possibilità di entrare a far parte del proprio organico con contratto a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: Essere cittadini dell’Unione Europea; disponibilità al lavoro notturno; patente di guida B; disponibilità ad acquisire il decreto di nomina a guardia giurata; disponibilità ad acquisire il porto d’armi. per avere un colloquio è fondamentale inviare il curriculum vitae aggiornato. Info https:m5.apply.indeed.combetaindeedapplyformcontact-info