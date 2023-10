Il giorno del trekking urbano. Oggi doppio itinerario in città

Tutto pronto oggi, per la Giornata nazionale del Trekking urbano, che propone in città due itinerari differenti per conoscere da vicino alcune delle bellezze cittadine tra ambiente, storia, tradizione e cultura. Sarà possibile partecipare sottoscrivendo l’iscrizione obbligatoria sul sito www.piediincammino.it. "Anche quest’anno - spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - attraverso l’adesione alla giornata nazionale del Trekking Urbano, vogliamo promuovere il nostro patrimonio storico artistico e ambientale che va ‘oltre i miracoli’. Il percorso di questa edizione abbraccerà fasi della nostra storia, dall’antichità alla contemporaneità, con le connesse contaminazioni culturali. Tutto questo sarà reso possibile in virtù di un percorso che, attraversando la città, raggiungerà anche il nostro litorale con la sua offerta naturalistica". Obiettivo del primo percorso è quello di ripercorrere la storia e le tradizioni di Marina di Pisa. Dalla Stazione del vecchio Trammino, i partecipanti esploreranno il Parco del Tombolo, per poi ritrovare la natura nei versi e nelle pennellate degli artisti che frequentarono Marina di Pisa nel periodo della Belle Epoque. Tra i racconti di ieri e di oggi, ci sarà l’occasione di parlare dei progetti e delle attività che contribuiscono al benessere di questa preziosa risorsa attraverso la sua tutela e valorizzazione. Il percorso avrà una lunghezza di 7 km e un tempo di percorrenza di circa 2 ore e 30 minuti; si parte oggi alle 15. Il secondo percorso si terrà nel centro di Pisa: si inizierà simbolicamente dal Tuttomondo di Keith Haring, manifesto universale di armonia ed amore. I partecipanti, durante il cammino, incontreranno luoghi e monumenti che raccontano gli scambi culturali, da sempre al centro dello sviluppo urbano, che hanno trasformato e modellato la città di oggi. Sarà un excursus storico dall’antichità fino ai nostri giorni: dal porto di Pisa alle università odierne. Il percorso avrà un tempo di percorrenza di circa 2 ore e una lunghezza di circa 2 ore. Per maggiori informazioni: [email protected]