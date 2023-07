Il gioco del Ponte arriva al Cottolengo

Sventolano ancora i vessilli delle due magistrature del gioco del ponte, questa volta però per uno scopo tutto al sociale. Ieri pomeriggio, infatti, è andato in scena, in occasione del centenario del cottolengo di Pisa, una manifestazione storica rievocativa del gioco del ponte. Le due magistrature, di tramontana e di mezzogiorno hanno messo in piedi un evento "privato", con sbandieratori, tamburini e dimostrazioni da parte di combattenti, per gli ospiti della struttura e i cittadini. "Ci hanno chiesto dalla struttura di metterci in gioco per far vedere e raccontare il gioco del ponte, un’occasione che abbiamo colto subito per dimostrare la vicinanza del gioco alla città e le sue varie componenti" ha commentato il generale uscente di tramontana, Matteo Baldassari. Dello stesso avviso il collega della controparte, generale uscente di mezzogiorno, Sergio Mantuano: "Il gioco non è solo il ponte, come qualcuno dice, ma è radicato nella città ed è sempre aperto ad iniziative di solidarietà e fratellanza tra i cittadini". "Abbiamo pensato ad un modo per stare insieme e far incontrare due storie diverse, quella del gioco con quella della fondazione" spiega Don Benny Francis, direttore della struttura.

E.M.D.P.