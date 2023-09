Il "fronte del no" prepara le barricate Assemblea pubblica e grande mobilitazione

Un’assemblea pubbica, fissata per giovedì prossimo 14 settembre (ore 17.30), nella piazza esterna del Centro Sms di San Michele degli Scalzi. E una grande "mobilitazione generale" che vedrà Pisa, in contemporanea con altri territori che sono nevralgici hub militari del Paese, scendere in piazza il 21 ottobre "contro l’invio e la produzione di armi, la cultura della guerra, la militarizzazione e le conseguenti devastazioni ambientali". Il Movimento No Base mette in carica i megafoni e chiama a raccolta cittadini e cittadine, associazioni e collettivi all’indomani del tavolo interistituzionale a Roma dove – dicono - "le istituzioni locali, dal Comune alla Regione, passando per il presidente del Parco, hanno firmato a braccetto con i vertici militari dell’esercito, la svendita del territorio per una nuova inutile e dannosa infrastruttura militare". "Non accetteremo nessuna logica di compensazione– continunano – da chi vuole devastare “diffusamente” un’area vasta che va dal Comune di Pontedera fino a San Piero a Grado per alimentare la logica di Guerra".

L’accordo sul Cisam convince poco anche il Comitato per la difesa di Coltano. "Tra le pieghe dei molteplici e diversamente targati comunicati trionfalistici – esordisce il Comitato coltanese – sono molti gli elementi da chiarire. Se, come si dice, si tratta di una “base diffusa” è previsto o no il riuso delle caserme pisane inutilizzate o sottoutilizzate, come la Bechi Luserna e la Gamerra? Questo – puntualizzano – eviterebbe nuove costruzioni e consumo del suolo". Altro punto di dubbio, lo smantellamento del reattore nucleare spento e lo spostamento del Deposito nazionale di scorie radioattive. "Un fatto positivo. Ma si è tenuto conto dei costi complessivi? – chiedono – Si tratta di operazioni complesse, delicate e costose, che faranno lievitare i finanziamenti necessari per la base. E dove verranno spostate le scorie? I siti dedicati risultano al momento stracolmi. Che cosa verrà di preciso costruito nel Cisam, che è dentro il parco? Abitazioni? Strutture militari? E perché si parla di piantumazione di 10milaa nuovi alberi, visto che si tratta di un’area oltremodo boscosa? Dove verranno piantati, e perché". Il Comitato chiede al governatore Giani l’entità del dichiarato ‘ridimensionamento’ del progetto originario. "Si parla infine di rigenerazione urbana degli edifici storici di Coltano. Ricordiamo che sono beni vincolatii (Stalle del Buontalenti, Palazzo Mediceo ecc.) e che, al momento, hanno destinazione d’uso museale. è cambiato qualcosa nel PIP in approvazione che non viene reso pubblico? In quale modo, di preciso, e a quale fine si prevede di restaurarli e riutilizzarli?". Domande in attesa di risposta.