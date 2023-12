Il fisco e i voli di lusso. Scoperta maxi evasione. Blitz delle Fiamme Gialle

La legge prevede che per i voli definiti "di lusso" (aerotaxi) ogni passeggero debba pagare una somma pari a 100 euro per tratte inferiori ai 1500 Km e 200 euro per le percorrenze superiori. Ma un conto è la legge e un conto è quanto la rispettano. Infatti, un’operazione della sezione aerea della Guardia di Finanza di Pisa – mettendo sotto la lente conti, voli e traffico, per poi incrociare tutti i dati – ha scoperto un giro di voli da vip sconosciuti al fisco.

Tra settembre e dicembre di quest’anno, le Fiamme Gialle – si apprende – hanno concluso un’attività di polizia economico finanziaria dalla quale è emerso il mancato pagamento dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi per un ammontare di circa 140mila euro. Una prima parte dell’indagine – spiega una nota – è iniziata con accertamenti dal 2018, analizzando i registri degli scali aeroportuali di tutti gli aeroporti toscani, incrociando i dati delle annualità fino al 2021 e terminata con un accertamento di mancato pagamento della tassa erariale di circa 353 mila euro (operazione denominata "Touch and go"); ed una successiva fase di analisi, dal 2022 al 2023, delle informazioni riscontrate sulle banche dati in uso al corpo, dove è stato monitorato il traffico aereo effettuato da società che effettuavano lavoro aereo e servizi di aerotaxi.

Secondo i finanzieri è emersa "l’insolvenza di tre società di cui due estere ed il contestuale accertamento del mancato pagamento dell’imposta erariale".

Come specifica il tenente colonnello pilota Massimo Anedda, comandante del reparto di volo, "l’imposta, pur rimanendo in capo al passeggero, deve essere versata dal vettore aereo entro il mese successivo a quello di effettuazione del servizio per le tratte effettuate tramite aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac o nei registri dei paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico". È stato così possibile per i finanzieri – all’esito di tutti gli accertamenti – contestare un mancato pagamento di importanti tributi per ogni singola tratta, in considerazione del numero di passeggeri dichiarati dal vettore aereo, nonché delle località di partenza ed arrivo del mezzo aereo stesso, e applicare, in aggiunta, una sanzione pari al 30% del dovuto.

