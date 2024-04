Il fascino della Pisa che fu in "Cazzotti" di Azzurrini

Anni ‘50, la piazza del mercato è il cuore della città, con le cassette di frutta e le stufe di ghisa da portare sul groppone: il fascino della Pisa che fu con le sue tante storie da raccontare è portato in scena da Marco Azzurrini con "Cazzotti". Appuntamento venerdì alle 21 al Mumu, lo spazio culturale incastonato tra Pisa e San Giuliano creato dall’associazione Acquario della Memoria. Piccole storie di quando la fame ed il pugilato andavano d’accordo, racconti ormai dimenticati o forse mai raccontati, storie di trucchi sul peso, di paura di incontrare i professionisti più forti e famosi, di incontri combattuti per ripicca. Protagonisti pugili pescatori e pugili verdurai mai passati alla storia, ma che furono vere e proprie celebrità cittadine.

Marco Azzurrini collabora da molti anni con Sant’Andrea Teatro e la compagnia I Sacchi di Sabbia, con la quale ha recitato in molteplici spettacoli a partire da "Grosso guaio in Danimarca" per proseguire con "Marmocchio", "Il Teatrino di San Ranieri" e altri. Dopo il successo di "Balera ’59", "Cazzotti" è il suo secondo spettacolo da autore completo. L’evento fa parte del ciclo "Storie del venerdì sera" iniziato con Ubaldo Pantani, Elisabetta Salvatori, Luca Barsottelli, Federico Guerri, Paolo Cioni e che proseguirà fino a luglio. Dalle 19.30 apericena su prenotazione a 15 euro con spettacolo incluso, dalle 21 possibilità di assistere al solo spettacolo a 7 euro, offerta minima con tessera Mumu/Entes inclusa, maggiori informazioni su www.spaziomumu.com e telefonando al 371-6520416.