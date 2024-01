Il dì di Sant’Antonio. Al via il Gioco del Ponte

La città di Pisa si prepara a celebrare, il 17 gennaio, il Dì di Sant’Antonio Abate. Una ricorrenza che tributa, nell’anniversario dalla morte, avvenuta nel 356, il celebre santo, figura importantissima e fondatore del monachesimo cristiano. Per Pisa però questo giorno rappresenta anche altro. Ogni anno infatti l’Associazione Amici del Gioco del Ponte organizza una celebrazione per inaugurare l’anno del Gioco del Ponte. Il motivo è semplice. Il 17 gennaio nel ricordo sulle origini della tradizione storica, è individuato come il giorno dedicato inizialmente alla rappresentazione del Gioco del Ponte. Successivamente però divenne la data in cui si disputava la celebre ‘battagliaccia’. "L’iniziativa è giunta alla 54esima edizione. Il primo appuntamento organizzato dalla nostra associazione, dopo essere stata fondata nel 1970 – dichiara il presidente degli Amici del Gioco del Ponte, Stefano Gianfaldoni - fu proprio la prima edizione del Dì di Sant’Antonio Abate del 17 gennaio del ’71. Un’iniziativa che ha dato il via a una tradizione caparbiamente portata avanti dallo storico e compianto presidente Umberto Moschini, che non si è più fermata e che ha portato, nel 1982, alla riscoperta e al ripristino del Gioco del Ponte". Alle celebrazioni di lunedì parteciperà anche il consiglio degli anziani e una rappresentanza in costume delle Parti. Tra le iniziative previste anche una cartolina e un momento conviviale con menu tipico pisano. Alle 18, alla Chiesa di S.Antonio la celebrazione con i rappresentanti del Gioco e delle parti in costume. L’associazione invita tutti a esporre la bandiera pisana dalle case.

Michele Bufalino