"Il destino dell’intelligenza artificiale è nelle vostre mani"

"Il Cnr ha traghettato la nascita della prima fondazione italiana sull’intelligenza artificiale. Ora è nelle vostre mani e non ci sono più scuse". Lo ha detto la presidente nazionale del Cnr Maria Chiara Carrozza ai 24 partner della fondazione Fair, intervenuti all’auditorium del Cnr pisano per un evento storico per il Paese e cioè l’aver coagulato in un unico soggetto le migliori competenze nel settore dell’intelligenza artificiale. Il presidente di Fair, Giuseppe De Pietro, direttore del Cnr-Icar, dichiara: "La fondazione nasce innanzitutto con l’obiettivo di assicurare una gestione efficace ed efficiente del progetto, garantendo al partenariato il supporto necessario allo svolgimento delle numerose attività gestionali e scientifiche. Inoltre, si vuole porre come soggetto facilitatore per integrare e far colloquiare tutte quelle realtà accademiche, di ricerca, industriali ed associazioni scientifiche interessate alla attuazione del Programma strategico per l’Intelligenza artificiale ed a disegnare il futuro ruolo dell’Italia in tale ambito". Marco Conti, presidente del comitato tecnico-scientifico di Fair e direttore di Cnr-Iit, ha aggiunto: "Fair è la risposta della comunità scientifica italiana che lavora sull’intelligenza artificiale al Programma strategico nazionale che è stato approvato dal Governo a novembre 2021. In particolare, Fair si propone di rendere l’Italia un hub a livello globale di ricerca e innovazione per sviluppare una intelligenza artificiale incentrata sull’uomo, affidabile e sostenibile". L’evento di lancio, è stato concluso con l’intervento di Carrozza che ha dichiarato: "La nascita di Fair è un tassello di grande importanza nel quadro di sviluppo di una strategia nazionale sull’intelligenza artificiale, in quanto permetterà di condividere e mettere a sistema le competenze e i risultati raggiunti finora. Si tratta di un ambito in cui il Cnr sta dando un grande contributo, essendo presente in numerose iniziative e progetti che riguardano l’innovazione e l’inclusione digitale".