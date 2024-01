Il derby e l’ordine pubblico. Obiettivo prevenzione. Controlli e un piano del traffico

Un tavolo tecnico ieri e un altro alla vigilia del derby con lo Spezia di domani per studiare tutti i dettagli. Sono le mosse finali per organizzare la giornata di sabato e gestire al meglio l’ordine pubblico. Ma il programma dei controlli e degli spostamenti (veloci) è stato preparato da giorni. Tre i mezzi di arrivo (bus, treni e auto) e, di conseguenza, altrettanti snodi da controllare. Gran parte della tifoseria arriverà alla Stazione di Pisa San Rossore, a due passi dalla Torre Pendente, con il convoglio regionale delle 13.35 partito da La Spezia. Lì ci saranno gli agenti ad attendere. I tifosi saranno scortati fino allo stadio a bordo di quattro pullman. I restanti supporter si muoveranno in macchina.

Controlli previsti anche alla partenza. Alla stazione di La Spezia centrale, infatti, sono attesi altrettanti controlli in particolare sui tagliandi per salire a bordo.

L’obiettivo è quello di evitare rischi di contatti fra le tifoserie storicamente rivali. Con trasferimenti il più possibile rapidi e seguiti dall’inizio fino alla fine. E un piano del traffico studiato.

Si promettono minimi disagi anche alla viabilità cittadina con due momenti nevralgici, l’arrivo, prima delle 14 e la ripartenza, a fine match.

Il questore di Pisa Sebastiano Salvo, genovese, conosce bene la Liguria e i suoi abitanti, gran parte della sua carriera si è svolta proprio a Genova. Sulla partita di domani e sull’aspetto della sicurezza e il piano studiato in questi giorni, rimanda al senso di responsabilità di tutti e si limita ad augurarsi che "il conflitto resti solo sul piano sportivo".

Antonia Casini