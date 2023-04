‘Il cuore della donna’, istruzioni di salute

Sabato 15 aprile, dalle 10 alle 12.30, alla Gipsoteca dell’Università (piazza San Paolo All’Orto 20), incontro divulgativo sul tema “Il cuore della donna: istruzioni per la sua salute”. L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza, rientra negli incontri dal titolo "Il cuore spiegato alle persone", organizzati dal professor Marco Rossi (nella foto) e giunti alla quarta edizione. Oltre al professor Rossi interverranno il professor Ferdinando Franzoni dell’Università di Pisa e la dottoressa Giorgia Sgrò. Obiettivo richiamare l’attenzione sull’importanza, anche per la donna, di adottare corretti stili di vita al fine di preservare la salute cardiaca e illustrare i presupposti e le finalità della cardiologia di genere. Un filone nato recentemente dalla osservazione che malattie importanti, quali l’infarto e lo scompenso cardiaco, possono manifestarsi nella donna con sintomi più sfumati rispetto all’uomo, determinando non raramente un ritardo nella loro diagnosi, e possono rispondere in maniera diversa alle terapie. Caratteristiche che hanno portato ad un approccio differenziato da parte del cardiologo nell’affrontare queste malattie cardiache nella donna rispetto all’uomo. L’incontro prevede anche un dibattito con risposte dei relatori alle domande dal pubblico. Ingresso gratuito, vista l’importanza dei temi trattati pè stato chiesto il patrocinio del Comune di Pisa.