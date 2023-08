Il crowdfunding per salvare la Pasticceria Frangioni: partita la campagna

Pisa, 2 agosto 2023 – “Non voglio lasciare niente di intentato per salvare l'attività e sono pronta ad acquistare l'immobile, ma da sola non posso farcela: per questo ho deciso di avviare una campagna di crowdfunding”. Si rivolge ai clienti più affezionati, cittadini, imprenditori e a chiunque abbia a cuore la sua attività Daniela Salvini, titolare della storica Pasticceria Frangioni in via San Francesco.

“Il 18 settembre diventerà esecutivo lo sfratto per finita locazione, ma non voglio rassegnarmi all'idea di vedere chiusa definitivamente la pasticceria, e dopo oltre 45 anni non ci sono le condizioni per cambiare sede. L'unica strada è quella dell'acquisto e a partire da domani chiunque potrà dare il proprio contributo partecipando alla raccolta fondi organizzata attraverso la piattaforma gofundme.com”.

Daniela ringrazia “tutti coloro che in queste settimane mi hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà. In due mesi ho raccolto 1.400 firme, non mi aspettavo davvero una tale dimostrazione di affetto, e in ogni caso lunedì 18 settembre dalle 8.30 sarò straordinariamente aperta e invito tutti a venire in pasticceria per un caffè”. “Diamo il nostro patrocinio alla straordinaria iniziativa di Daniela Salvini, non vogliamo certo rassegnarci a vedere chiusa per sempre una storica attività come la Pasticceria Frangioni” afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Siamo al fianco di Daniela e invitiamo tutti coloro che vogliono fare la propria parte a donare un contributo per provare a impedire la chiusura di una vera e propria istituzione non solo per via San Francesco, ma per l'intera città”. “Non riusciamo a immaginare il centro di Pisa senza la Pasticceria Frangioni, che solo lo scorso aprile abbiamo premiato per i suoi 45 anni di attività e che da quasi mezzo secolo anima una strada importante come via San Francesco, così ricca di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi di grande varietà e qualità, che ha visto nascere un progetto originale e innovativo come La Via En Rose. Dobbiamo fare tutto il possibile per fare in modo che questa attività, presidio di socialità, punto di aggregazione e garanzia di qualità, continui ad accogliere i suoi clienti” conclude Pieragnoli.