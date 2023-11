Il coro Voices of Heaven per un liceo a Gagnik

Un gramnde sogno. Tra gli appuntamenti che ci conducono nell’atmosfera delle feste di Natale spicca quello con la musica gospel, magistralmente interpretata dal coro Voices of Heaven. Una realtà che sposa il piacere della musica alla beneficenza, e che dal 2007 è Associazione Culturale. Domenica 19 novembre alle 18 al Cinema Lumiere in Vicolo del Tidi a Pisa, si svolgerà una serata di beneficenza a favore del progetto "Costruiamo insieme il Liceo di Gagnik", a cura della Comunità senegalese in Toscana, promossa da Ibrahima Dieng. Il repertorio musicale dei Voices of Heaven cresce e spazia nel mondo dello Spiritual a cappella (traditional negro spiritual, ovvero le work songs delle piantagioni di cotone) e del Gospel contemporaneo e tradizionale, affrontando stili, ritmi e arrangiamenti diversi, in formazione di coro e doppio coro a cappella o accompagnati da piano, live band e orchestra. Le performance sono spesso introdotte da presentazioni ed excursus che consentono la comprensione testuale e musicale dei brani e la loro contestualizzazione storico-culturale.

L’obiettivo è costruire un liceo a Gagnick, dove ci sono solo medie ed elementari. "I bambini devono andare in città più grandi una volta arrivati ai 13-14 anni, ma lontani dai familiari non hanno neppure da mangiare, così smettono. L’iban per donare è: IT80G0306914010100000008926, intestato a Chiesa evangelica valdese di Pisa, causale “Scuola in Senegal”. Cinque gli edifici, 8 le aule previste apribili e che possono quindi ospitare anche 50 alunni.