Il coro gospel e la danza sui pattini: doppio evento per Marianeve

Doppia iniziativa domenica a favore del progetto "Il sorriso di Marianeve". Alle 18 nella chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri ci sarò lo Spring Choral Concert, concerto gospel con due cori. Ad esibirsi (l’ingresso è a offerta libera) saranno i "Voices of Heaven Gospel Choir" e gli amici "A Cappella Choir", provenienti dalla Stephen F. Austin State University, importante istituto di formazione artistica e musical di Austin, in Texas. Si tratta di un ensable riconosciuto come uno dei migliori gruppi vocali degli Stati Uniti e spesso chiamato a esibirsi a importanti eventi nazionali. Ad accomunare i due gruppi, oltre alla passione per la musica, è anche l’impegno per la solidarietà. Il ricavato del concerto sarà, infatti, interamente devoluto all’associazione Gruppo Missioni Africa – Gma, che si occupa di migliorare le condizioni di vita nei villaggi di Eritrea ed Etiopia e che insieme a "Il sorriso di Marianeve" sta costruendo una serie di scuole per garantire l’istruzione a tutti i bambini nel nome e nel segno della piccola Marianeve. Un progetto che viene realizzato anche attraverso i libri della collana "A Marianeve", distribuiti ogni anno con il quotidiano La Nazione.

L’altro appuntamento di domenica pomeriggio sarà al Palazzetto dello Sport. E’ qui che, alle 18.30, andrà in scena Aladdin, lo spettacolo proposto dalla Skating Academy di Pisa in collaborazione, sempre, con "Il Sorriso di Marianeve", Gma onlus, il circolo LaAV di Pisa, l’Associazione culturale Il Gabbiano e il Csi. Le giovani pattinatrici della Skating Academy, guidate da Veronica Micheletti, presenteranno la loro versione a rotelle della celebre storia disneyana; saranno accompagnate dall’esibizione della Scuola "Danza con me" di Martina Giraldo e da quella della sezione free style dell’Academy, diretta da Sabrina Ravizzani. Prevista la partecipazione straordinaria di alcune atlete di punta della società, che offriranno al pubblico del palazzetto il loro programma di gara, e del Quartetto "Farfalle rosse" della Polisportiva Pontedera-bientinese. Aprirà lo spettacolo la lettura recitata di Daniela Bertini di una delle fiabe dedicate a Marianeve. Tante rotelle, insomma, ma anche tanta musica, e tanto divertimento, sia per il pubblico sia per i giovanissimi atleti coinvolti. Anche per questo secondo appuntamento è previsto un ingresso a offerta libera.

