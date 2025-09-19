Il convegno “I rapporti tra Pisa e gli imperatori“

PISA

Una mostra e un convegno per ricordare le tradizioni storiche della città e il suo passato medievale. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Pisa per la valorizzazione delle tradizioni storiche cittadine, la Compagnia Balestrieri di Pisa ha allestito, con il patrocinio della Lega italiana Tiro alla Balestra, la mostra espositiva “Memoria e identità” nell’atrio di palazzo Gambacorti, aperta al pubblico da sabato scorso e visitabile fino a domani.

A conclusione della settimana, sempre domani mattina, alle 10, nella sala “Umberto Moschini” del palazzo comunale si terrà il convegno storico “I rapporti di Pisa con gli imperatori”, un viaggio nel passato storico della città a cura del professor Daniele Zucconi e con letture di Sandra Tedeschi.

L’esposizione “Memoria e identità” accompagna i visitatori alla scoperta della storia e delle tecniche della balestra, presentando la lunga attività della Compagnia Balestrieri di Pisa sul territorio e mettendo in evidenza il valore culturale delle rievocazioni storiche che da decenni animano la città.

La mostra è stata aperta con uno spettacolo inaugurale dei tamburini e degli sbandieratori della Compagnia lo scorso 13 settembre ed è visitabile tutti i giorni dalle 07.30 alle 19.30 (sabato 20 settembre con chiusura alle 18).

Il convegno di sabato mattina, dal titolo “I rapporti di Pisa con gli imperatori”, rappresenta un momento di approfondimento storico e culturale, che arricchisce e completa l’iniziativa della Compagnia dei Balestrieri, offrendo al pubblico presente nella sala Moschini l’occasione di riscoprire un capitolo significativo del passato pisano. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è a ingresso gratuito.