Il confronto tra i sei candidati a sindaco di Pisa

Ci siamo. Mancano tre settimane esatte al voto per le amministrative. Si sfidano in sei per la poltrona di sindaco e La Nazione li mette a confronto nel corso di un’iniziativa pubblica promossa insieme alla redazione di 50Canale. L’appuntamento è per il 2 maggio alle 21 quando sul palco della Sala Kinzica di Officine Garibaldi si svolgerà il dibattito tra Michele Conti (Fdi, Lega, Forza Italia, Pisa al centro., Sviluppo e territorio, Pisa punto zero), Paolo Martinelli (Pd, M5S, Sinistra Unita, Riformisti per Pisa e La città delle persone), Ciccio Auletta (Una città in comune e Unione popolare), Rita Mariotti (Terzo polo), Alexandre Dei (Patto civico) ed Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana).