Il confronto tra i candidati davanti a oltre 200 pisani Temi caldi: emergenza casa, infrastrutture e mobilità

Un confronto serrato, sette domande, due minuti per rispondere e un minuto di replica a testa. Quello di martedì sera alle Officine Garibaldi è stato il primo dialogo in cui i sei candidati sindaco si sono fronteggiati contemporaneamente e davanti a una sala gremita da oltre 200 spettatori in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Un dibattito promosso dalla redazione pisana de La Nazione e dall’emittente 50Canale durante il quale i candidati hanno esposto i loro programmi elettorali, stimolati dalle domande dei colleghi Gabriele Masiero e Francesco Ippolito. Oltre due ore di confronto ripreso dalle telecamere di 50Canale e che sarà trasmesso domani in prima serata alle 21. Una sfida a colpi di temi cari ai pisani tra cui fondi Pnrr, affitti in città, turismo, smart city, infrastrutture e sanità. è proprio sul tema della mobilità che i candidati si sono dati battaglia con ricette diversificate ma legate da un comune denominatore: la città del futuro dovrà essere sostenibile. Il sindaco Michele Conti, ricandidato del centrodestra, ha ribadito la sua convinzione a portare avanti "il progetto di costruzione della tramvia che sarà finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e che collegherà la stazione con ospedale di Cisanello, Cnr e Piazza dei Miracoli, una soluzione per risolvere il problema del traffico in città. Accompagnata da un sistema di parcheggi già attivi e da costruire". Per Paolo Martinelli, candidato sindaco del centrosinistra: "Pisa è diventata una città soffocata dalle auto. Dobbiamo creare condizioni per investire sul trasporto pubblico locale con l’introduzione di bus ecologici garantendomaggior frequenza di corse e mettendo in campo uno studio dei flussi in funzione della futura tramvia". Ciccio Auletta, candidato sindaco per Una città in Comune e Unione Popolare, evidenzia che "il primo atto da fare è stralciare il Pums, di cui fa parte la Tangenziale nord-est, un’opera con impatti ambientali insostenibili. Altro tema su cui non c’è chiarezza è la pista di Peretola, chiederemo un consiglio di amministrazione e un’assemblea dei soci per ottenere lo stralcio di quella previsione dal masterplan". Alexandre Dei, candidato sindaco di Patto Civico propone "una città pedonalizzata basata su tre pilastri: diversificazione, prossimità e digitalizzazione dei servizi". Rita Mariotti, candidato sindaco Terzo Polo, propone: "un vero progetto di mobilità generale che coinvolga i comuni limitrofi". Edoardo Polacco, candidato sindaco del Comitato Libertà Toscana, propone "l’ampliamento della rete ferroviaria Firenze-Pisa, la navigabilità dell’Arno e il potenziamento dei collegamenti tra Pisa e la costa". C’è accordo invece sulla messa a terra delle decine di milioni di euro provenienti dai fondi del Pnrr e che la prossima amministrazione erediterà. "Questa amministrazione ha lavorato sul Pnrr e Pisa, dopo Firenze, raccoglie la maggior quantità di risorse da mettere a terra entro il 2026 per realizzare 42 progetti e non perdere i fondi", mette in guardia Conti. È sulla scelta di come indirizzare i fondi europei che non tutti si trovano d’accordo. "Sono opere calate dall’alto e avulse dai bisogni reali delle persone. È essenziale un ufficio centralizzato di gestione, programmazione, pianificazione e rendicontazione del Pnrr, con personale aggiuntivo e che garantisca la pubblicazione dei dati per un monitoraggio civico". Anche Auletta evidenzia l’importanza "del monitoraggio e dell’inserimento in un piano di prevenzione e corruzione degli elementi ad oggi assenti sul Pnrr". "Più partecipazione con la ricostituzione dei comitati di quartiere", dice Dei. Mariotti cercherà "di ottenere più fondi con l’aiuto di grandi istituzioni per le reti materiali e immateriali". Polacco punta sulla "realizzazione di un’area dedicata alle persone con disabilità nel progetto della piscina olimpionica" e propone "lo spostamento del carcere Don Bosco all’esterno delle mura pisane".

Ilaria Vallerini