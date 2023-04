Il confronto tra i candidati a sindaco di Pisa

E’ rimasta solo una manciata di posti disponibili per il pubblico per assistere al dibattito tra i candidai a sindaco della città, promosso da La Nazione e 50 Canale: sul palco delle Officine Garibaldi, il 2 maggio alle 21, si confronteranno Michele Conti, Paolo Martinelli, Ciccio Auletta, Rita Mariotti, Alexandre Dei ed Edoardo Polacco. La capienza è di 200 persone e i lettori interessati ad assistere potranno prenotarsi inviando mail all’indirizzo [email protected] o via Whatsapp al numero 3371049719, indicando nome e cognome dei partecipanti entro le 12 di domani. E’ possibile inviare le proprie domande: le più gettonate saranno selezionate dai giornalisti per porle ai candidati.