Il concerto soffuso di Vico

Una notte a luci spente (o soffuse) per la Giornata nazionale del risparmio energetico e un concerto di sole voci. "M’illumino di meno m’illumino d’immenso" è questo il nome dell’iniziativa del Comune di Vicopisano per promuovere e sensibilizzare il tema del risparmio consapevole. La notte di giovedì (16 febbraio), il complesso della Rocca del Brunelleschi resterà spento, mentre al Teatro di via Verdi in un’atmosfera soffusa e rilassata sarà ospitato il concerto del Cantiere Gruppo Corale diretto da Claudia Zimmermann, con voci a cappella non amplificate.

Il Comune di Vicopisano in questo modo ha rinnovato la sua partecipazione a "M’illumino di meno", per la prima volta dichiarata ufficialmente Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, un evento che Rai Radio2, con Caterpillar (che ha selezionato le iniziative di Vico per illustrarle in trasmissione), organizza dal 2005. "Dall’imbrunire e per tutta la notte – spiega il sindaco Matteo Ferrucci – sarà simbolicamente spento l’intero Complesso della Rocca del Brunelleschi, riferimento storico ben visibile anche a distanza, come invito al risparmio energetico. Inoltre, sempre quella sera, il Cantiere Gruppo Corale si esibirà in una cornice suggestiva, con la partecipazione dell’attrice Letizia Pardi".

"Sarà un evento canoro in due parti – aggiunge l’assessora Franchi – nella prima il coro eseguirà alcuni brani di musica polifonica, nella seconda canterà insieme agli spettatori. Molta cura sarà data all’allestimento, per rispettare il tema della giornata e sensibilizzare sul risparmio energetico". "L’apertura al mondo sonoro – interviene la direttrice della Corale, Claudia Zimmermann – sarà un modo di risvegliare l’immaginazione e le riflessioni su quanto il risparmio energetico possa essere fonte di esperienze artistiche, e non solo, più emozionanti. Per questo abbiamo scelto la sostenibilità delle voci a cappella non amplificate, invitando a sperimentare il canto come riciclaggio virtuoso del fiato e la coralità, anche coinvolgendo il pubblico, come modello di gioia della condivisione".

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): 050796581-25, [email protected] e www.comune.vicopisano.pi.it.