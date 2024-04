Il Comune per gli under 30. Sei tirocini: ecco il bando

Sei tirocini extracurricolari di orientamento per Palazzo Gabamcorti. è pubblicato sul portale del Comune di Pisa l’Avviso di selezione pubblica per l’attivazione di due tirocini rivolti ai giovani diplomati e quattro per giovani laureati, da svolgersinegli uffici comunali. Avranno la durata di sei mesi e la partecipazione prevede il riconoscimento di un’indennità di 500 euro mensili al lordo delle ritenute di legge. "L’attivazione dei tirocini – spiega l’assessore alle politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro - rientra nella politica di promozione della formazione professionale dei giovani in un ambiente lavorativo consolidato, tenendo conto delle disponibilità degli uffici comunali - Cerimoniale, Tipografia, Urbanistica, Edilizia Pubblica, Ufficio Stampa, Partecipazioni - interessati ad ospitare nuove leve, al fine di consentire loro di realizzare un’esperienza formativa efficace. Abbiamo voluto avviare un’opportunità formativa concreta e reale per i neo diplomati e neo laureati che si trovano a fronteggiare le maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, offrendo la possibilità di un approccio concreto al mondo del lavoro acquisendo un bagaglio di conoscenze e competenze specialistiche che permetta ai giovani di valutare l’opportunità di un inserimento nel mondo della Pubblica Amministrazione, una realtà in cui è possibile avviare percorsi professionali interessanti. Auspico la massima partecipazione al bando nella speranza di poter programmare investimenti in nuove risorse umane". Il bando di selezione, i progetti di tirocinio attivati e il modulo per fare domanda sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/incarico/avviso-di-selezione-pubblica-lattivazione-di-sei-tirocini-extracurriculari-da-svolgersi. II progetti di tirocinio formulati dagli uffici comunali per le diverse aree e servizi dell’Amministrazione Comunale sono i seguenti: Progetto 1 – Cerimoniale (Diplomati); Progetto 2 – Tipografia (Diplomati); Progetto 3 – Urbanistica (Laureati); Progetto 4 - Edilizia Pubblica (Laureati); Progetto 5 - Ufficio Stampa (Laureati); Progetto 6 – Partecipazioni (Laureati). Non possono essere ammessi soggetti che non hanno compiuto 18 anni. le domande scadono il prossimo 4 maggio e la selezione dei candidati avverrà a cura di una Commissione valutatrice, sulla base dei curricula e di un colloquio volto a verificare l’adeguatezza e le motivazioni del candidato rispetto alle caratteristiche, all’ambito ed agli obiettivi del tirocinio.