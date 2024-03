Il Comune cerca... case e locali magazzino per le associazioni

Il Comune di Cascina cerca... case, fondi e magazzini. L’amministrazione comunale intende infatti effettuare un’indagine ricognitiva per individuare una o più unità immobiliari ad uso non abitativo da condurre in comodato d’uso gratuito o in locazione passiva, idonee ad ospitare enti no profit individuati dal Comune, eventi e iniziative artistico espositive e culturali che possano essere organizzate e/o patrocinate dal Comune, o che possano ad essere adibite ad uso magazzino per il temporaneo ricovero dei materiali sgomberati dagli immobili comunali oggetto di ristrutturazione nell’ambito del Pinqua. Deve trattarsi di locali situati nel capoluogo o circostanti, con una superficie minima di 80 mq con uno sviluppo planimetrico regolare, preferibilmente. Tutte le unità immobiliari, sia quelle da destinare ad ospitare enti no-profit/eventi che quelle da utilizzare come magazzino dovranno essere in buono stato di manutenzione ed immediatamente utilizzabili senza necessità di preventivi lavori/opere, a parte i contratti per le utenze ed esserelibere da persone e cose al momento della consegna, costituire unità autonome, prive di usi promiscui; essere dotate di certificato di agibilità e quindi di certificazione di conformità degli impianti tecnologici;