Il comitato di Martinelli paga sondaggio Parità al primo turno, poi è il favorito

Parità al primo turno, Martinelli favorito al ballottaggio e la sicurezza come priorità per i pisani. Sono alcuni dei risultati del sondaggio effettuato dall’agenzia Quorum-Youtrend tra il 23 e il 27 marzo su un campione di 805 cittadini del comune di Pisa. Il sondaggio arriva dopo quello sviluppato da BiDiMedia qualche giorno dopo e che vede allo stesso modo una sfida a due molto combattuta. L’indagine questa volta è stata commissionata dal Comitato per Martinelli Sindaco "in coerenza con l’idea di ascolto e partecipazione su cui abbiamo basato il progetto civico e progressista" come ha spiegato il candidato. Dall’analisi dei risultati emerge una sostanziale parità al primo turno tra il sindaco uscente Michele Conti con il 42,8% e il suo sfidante Martinelli al 42,6%, seguiti entrambi con ampio distacco da Auletta al 8,9%, Rita Mariotti, per il Terzo Polo al 2,6% e un "altro candidato" al 3,1%. Al ballottaggio invece, risulta un leggero vantaggio per Martinelli (51,1%) rispetto a Conti (48,9%). Tanti gli indecisi e gli astenuti però, che in entrambi i casi raggiungo circa il 40%. Alla domanda su quali sono i temi su cui la città di Pisa ha più problemi da risolvere, emergono invece per distacco i temi della sicurezza e della sanità. Rispettivamente indicati dal 36% e dal 34% degli intervistati. A seguire lavoro, viabilità e traffico. Mentre tra i meno sentiti vieni indicata l’immigrazione, il rapporto con gli studenti universitari e "casa e edilizia popolare". "La strada imboccata è giusta – commenta Martinelli -. Dobbiamo lavorare per raggiungere tutti i pisani con il nostro messaggio, per una città che sia davvero per le persone. Crediamo che un’amministrazione diversa per Pisa sia necessaria e anche possibile, ma sappiamo benissimo che alle comunali ogni voto va conquistato". Una partita, quella delle amministrative del 14 e 15 maggio che l’analista di Quorum-Youtrend, Davide Policastro definisce "aperta e senza certezze di vittoria". Lo scenario riflette "l’impossibilità per Martinelli di far convergere fin dal primo turno i tanti voti della sinistra radicale e conferma una scarsa competitività del terzo polo, un trend che riguarda tutte le elezioni locali che si sono svolte dopo le elezioni politiche" ha spiegato Policastro. "Degno di nota è come per i pisani la principale priorità sia quella della sicurezza – conclude l’analista -, rispetto a quelle che tradizionalmente si registrano, legate al lavoro e alla viabilità".