Il cinema sul litorale: fra ieri e oggi

Protagonista il cinema. Cultura e intrattenimento a Tirrenia con gli incontri di Pro loco Litorale Pisano, nell’ambito del cartellone di Marenia e in collaborazione con 50&PIU’. Pisa e Associazione Dannunziana organizzano a Tirrenia un ciclo di incontri che hanno come obiettivo la valorizzazione culturale e turistica di luoghi del litorale di Pisa. Nei tre appuntamenti previsti esperti di valore, presentati da Roberto Sonnini, tratteranno di personalità, diverse per rilievo e distanti nel tempo, la cui vicenda si è incontrata con quella della nostra costa. Si inizia domenica alle 18, al Grand Hotel Golf con Giovacchino Forzano, la fondazione degli stabilimenti cinematografici Pisorno a Tirrenia negli anni Trenta e la possibilità di una loro rinascita. L’iniziativa segue la pubblicazione on-line di due filmati, “Scene del cinema a Tirrenia” e “L’Albergo del cinema a Tirrenia”, e riprende i temi del più recente dibattito accesosi in consiglio regionale riguardo a un futuro, possibile ritorno del cinema sul litorale pisano. Ne parleranno Alfonso Venturini, storico del cinema all’università Lumsa di Roma e Sergio Piane, presidente di Cna Cinema e audiovisivo Pisa e produttore.