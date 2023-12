"Il cimitero tra incuria e interrogativi"

"Il Cimitero della Propositura da anni è vessato da incuria, furti e degrado - denuncia Serena Sbrana, capogruppo di Uniti per Calci – Non solo: alcune opere di investimento che lo interessano non sono state realizzate, in quanto oggetto della richiesta di revisione del piano economico finanziario presentata dal concessionario nel 2020. Questo quanto è emerso nell’ultimo consiglio comunale, a seguito della nostra interrogazione con la quale chiedevamo notizie sugli esiti della revisione richiesta tre anni fa". "Dalla risposta dell’amministrazione – spiega Sbrana – è emerso che la procedura non è ancora iniziata, e il sindaco ha candidamente comunicato che il concessionario sembra pronto a presentare la proposta di revisione, la quale dovrà poi essere valutata dal professionista incaricato dal Comune. Questo accadrebbe dopo ben tre anni. Siamo allibiti: è inaccettabile che l’amministrazione sia rimasta ad attendere i tempi di chi gestisce il cimitero. E altrettanto inaccettabile è stato sentire il sindaco affermare che alla gara ha partecipato solo l’impresa che sta gestendo il servizio, quindi non vi è una seconda impresa a cui ‘scalare’ per portare avanti le previsioni". Uniti per Calci si è mossa con interrogazioni, sopralluoghi, richieste di accesso agli atti e di intervento, mozioni tra cui l’ultima per l’installazione della videosorveglianza. "Allo scorso consiglio, a seguito della nostra interrogazione, è emerso che alcune manutenzioni, come la ripresa dei margini dei quadrati delle tombe (rimasti scoperti dopo che sono state eliminate le siepi), potrebbero essere di competenza del Comune. Potrebbero o sono? E, ove lo fossero, a nessuno è venuto in mente di programmare questi lavori? Abbiamo chiesto all’amministrazione interventi incisivi ma, al momento, oltre all’incuria e alla solita betoniera tra le tombe, restano tanti interrogativi".