Il cesto di Coldiretti ’anti-influenza’

Dal cesto anti-influenza con la frutta e gli ortaggi di stagione che aiutano il nostro organismo ad alzare in maniera naturale le difese immunitarie destabilizzate dall’arrivo del freddo al cesto piccante a base di peperoncino o all’aglione della Valdichiana, dal primo panettone contadino con i frutti di bosco alle stelle di Natale solidali per contribuire alla costruzione di una casa di accoglienza per i famigliari dei bambini ricoverati fino alle versioni golose con nocciole e pralinati Made in Tuscany. Sono alcune delle idee regalo da mangiare e da condividere proposte dalle aziende agricole di Campagna Amica in occasione dei mercati contadini ed degli eventi natalizi in programma per tutto il periodo delle festività nelle città della nostra reigone. L’iniziativa è promossa da Coldiretti Toscana e Campagna Amica. Per informazioni www.toscana.coldiretti.it, pagina ufficiale Facebook @coldiretti.oscana, Instagram @Coldiretti_Toscana.