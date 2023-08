Il caso Scieri e le prime condanne "La sentenza peserà sull’appello"

di Carlo Baroni

Non c’è ancora la sentenza, con le motivazioni della Corte d’assise di Pisa che nel luglio scorso ha condannato quelli che ritiene essere stati i responsabili della morte di Emanuele Scieri: Alessandro Panella, a 26 anni di carcere; Luigi Zabara, a 18 anni di carcere. Ma c’è una certezza nei legali che assistono i familiari del 26enne siracusano che il 16 agosto 1999 fu trovato cadavere nella caserma Gamerra di Pisa, morto da tre giorni ed occultato sotto un tavolo: "Cercheremo di far valere il dispositivo della Corte d’assise nel processo d’appello fissato l’11 ottobre prossimo", dice l’avvocato Alessandra Furnari che con il collega Ivan Albo assiste la mamma e il fratello di "Lele".

E’ il processo di secondo grado per Andrea Antico che in tribunale optò per il rito abbreviato e venne assolto. Quest’ultimo – difeso dagli avvocati Fiorenzo ed Alberto Alessi – è il terzo caporale che la procura accusa dell’omicidio volontario della recluta insieme a Panella e Zabara (a quest’ultimo i giudici hanno riconosciuto una ridotta partecipazione all’evento). "E’ chiaro – aggiunge l’avvocato Furnari – che siamo davanti ad un altro processo e ad un altro rito. Le motivazioni della corte d’assise nel processo a carico di Panella e Zabara ci diranno di più, intanto su come i giudici ricostruiscono il fatto e motivano le condotte alla luce del diverso apparato sanzionatorio. Inoltre capiremo se e come la posizione di Antico è delineata nella sentenza su Panella e Zabara. Che noi punteremo, appunto, a far valere anche nel processo per Antico come, ritengo, farà la Procura".

Il fascicolo dibattimentale potrebbe entrare nel secondo grado di questo troncone del caso Scieri? Non è escluso che ci potrà essere un duello in punta di diritto sulle procedure. Secondo l’accusa l’ex parà sarebbe rimasto vittima di atti di nonnismo: teatro il piazzale sotto la scala di asciugatura dei iparacadute della caserma. Gli imputati, i ’nonni’, il 13 agosto lo avrebbero picchiato anche dopo che lui aveva cercato una disperata fuga sulla torretta, facendolo poi precipitare e morire, e nascondendo il corpo sotto un tavolo. In appello ci saranno anche le posizioni degli altri assolti in primo grado: l’ex maggiore Salvatore Romondia e l’ex generale Enrico Celentano, accusati di favoreggiamento.