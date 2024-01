Il "caso" Migliorini: "La revoca dell’incarico deve essere ben spiegata"

"Mi preme esprimere una certa preoccupazione riguardo alla recente decisione di revocare l’incarico di comandante della polizia municipale a Paolo Migliorini, che ha generato legittime preoccupazioni e dibattiti all’interno della nostra comunità e merita un’attenta riflessione nel contesto della trasparenza e dell’etica nella gestione della cosa pubblica". Lo afferma in una nota il presidente della commissione controllo e garanzia del consiglio comunale, Luigi Sofia (Sinistra Unita) che in una nota, sottoscritta anche da Silvia Pagnin (Pd) e Gianluca Gionfriddo (La città delle persone) chiedono all’amministrazione di chiarire i fatti e la massima trasparenza nelle procedure. Oggi alle 14 la commissione di controllo e garanzia si riunirà proprio per esaminare di nuovo il caso-Migliorini e sarà ascoltato Alessandro Balducci, dirigente della Direzione "Gare Organizzazione e Personale-Sistemi Informativi-Consiglio Comunale-Supporto Giuridico".

"La commissione - osservano Sofia, Pagnin e Gionfriddo - intende garantire che sia stata rispettata l’intera procedura ai fini dei principi di trasparenza e imparzialità. Riconosciamo l’importanza del ruolo svolto dal comandante della polizia municipale nella nostra comunità e l’urgenza di mantenere un alto standard di fiducia e integrità in tale posizione a considerazione anche dei recenti fatti di cronaca che portano alla ribalta il tema delicato della sicurezza. Pertanto, chiederemo al sindaco, al segretario generale e al dirigente competente, di fornire spiegazioni dettagliate e convincenti sulle ragioni che hanno portato a questa decisione e a queste conseguenze: sono sette mesi che il corpo della Polizia municipale si ritrova privo della propria figura apicale anche a causa della riorganizzazione della macrostruttura approvata dall’attuale amministrazione. Prendiamo atto anche del bando per eventuale nomina dall’esterno per la scelta definitiva del comandante della Polizia municipale".

"Anche su questo – aggiungono Sofia, Pagnin e Gionfriddo – verificheremo se sia legittima o meno la procedura che si vuole intraprendere. La trasparenza è la pietra angolare della fiducia che i cittadini ripongono nelle loro istituzioni, e noi, come rappresentanti eletti, abbiamo il dovere di proteggere e rafforzare".