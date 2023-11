Il caso dei guai alla gradinata . In attesa del verdetto col Como il problema proseguirà per mesi

La limitazione della capienza della gradinata ai soli abbonati è il massimo risultato possibile che si può ottenere in questo momento, perché il rischio concreto è chiudere, almeno per la partita Pisa-Como, completamente il settore. Ma lo stop alla vendita di posti aggiuntivi oltre la quota abbonati in gradinata si protrarrà per diverse settimane e mesi. Sicuramente per tutta la durata delle indagini diagnostiche sulla parte dell’impianto interessata dalle criticità e per il tempo necessario a redigere una perizia tecnica, propedeutica a uno studio di fattibilità per stabilire il costo degli eventuali interventi e della loro messa in opera.

Un lavoro affidato a un professionista esterno all’amministrazione comunale che inizierà lo studio immediatamente ma che richiederà alcune settimane di lavoro prima di dare un responso definitivo. In tutto questo lasso di tempo, nonostante i lavori di somma urgenza per ripristinare il distacco di intonaco dei giorni scorsi dovuto alle infiltrazioni d’acqua siano già iniziati, è ragionevole pensare che la capienza della gradinata non sarà aumentata e, anzi, le aree off limits del settore saranno "chiuse" da appositi teloni che impediranno l’accesso alle sedute, così come saranno individuati appositi percorsi sicuri per accedere a quella porzione della gradinata dove potranno trovare posto almeno i 945 possessori di abbonamento.

In questo quadro, ancora suscettibile di modifiche, è ragionevole ritenere che per qualche mese la capienza del settore sarà fortemente ridimensionata, sperando che la "fotografia" scattata sullo stato di salute dell’Arena al termine dei rilievi diagnostici, ovvero una specie di "radiografie" delle strutture con termocamere ad hoc, restituisca un’immagine e una valutazione meno pessimista di quella attuale.

Ma che l’Arena è vecchia e necessiti di cure da cavallo per tornare a splendere non è un mistero. E il Comune ha scelto di mettere in moto una sorta di corsa contro il tempo per avere più informazioni tecniche possibili, anche da inserire eventualmente sul piatto di una possibile futura trattativa con il Pisa per la cessione definitiva dello stadio o, comunque, per delineare le mosse per l’immediato futuro. Le indagini commissionate, quindi, serviranno, a dare a tutti gli attori una chiave di lettura in più per declinare quale sarà il destino della "casa" del Pisa e dei tifosi nerazzurri. Ma soprattutto diranno con certezza scientifica come, dove (e con quanti soldi) si dovrà intervenire per rendere il "Romeo Anconetani" non solo un luogo del cuore, ma anche un posto sicuro.