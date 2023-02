Il cane Gunther girerà il sequel nell’isola di Cage

di Enrico Salvadori

PISA

Vi ricordate il cane Gunther al centro di una vicenda nata a Pisa e di cui ha parlato tutto il mondo? Il pastore tedesco è diventato una star della Tv e miete successi planetari. E’ travolgente il successo della straordinaria storia di questo animale miliardario, erede di una colossale fortuna di Carlotta Liebenstein intestata ad una Fondazione che porta il suo nome. Venti milioni di telespettatori, secondo gli indici di ascolto, fino ad oggi hanno seguito infatti la sua incredibile vicenda in quattro puntate e andata in onda sui canali di Netflix, in tutto il mondo, dal 1° febbraio scorso. Ma le novità non sono finite: il futuro di Gunther è già tracciato e il cane miliardario vivrà nuove mirabolanti avventure. Proprio questo successo ha convinto il presidente della Fondazione che amministra il patrimonio del cane pastore, il pisano Maurizio Mian, a investire nel prossimo futuro in nuove inedite iniziative legate ai suoi studi ed alle sue ricerche mediche che già in passato hanno portato Mian alla ribalta internazionale. "Io non voglio fare beneficenza fine a se stessa – dice Maurizio Mian - ma grazie al patrimonio lasciato a Gunther stimolo i giovani a impegnarsi per affermarsi e creare ricchezza che non è il male, ma il mezzo per progredire e raggiungere il benessere fisico e mentale".

Mian, in anni di studio ha perfezionato infatti una nuova filosofia di vita con la partecipazione di giovani ambosessi da sottoporre a specifici esperimenti comportamentali. Perciò aveva acquistato la villa appartenuta alla cantante Madonna a Miami per due motivi fondamentali: soddisfare le esigenze di vita di Gunther e testare nella pratica le sue teorie esistenziali. Un gruppo di giovani prescelti, ribattezzati G-5 (i Gunther Five), ha ormai concluso le prove nella villa (antesignane di una sorta di Grande Fratello ante litteram) e quindi il Trust che gestisce il patrimonio del cane, su richiesta di Maurizio Mian, ha accettato di spostare l’esperimento in un’altra località, in un luogo nuovo, isolato dal mondo, rispettoso dell’ambiente e incontaminato. La ricerca di Miami, invece, si era svolta al chiuso, nella villa della cantante americana di origini italiane, in spazi ridotti, davanti ad un mare sporco e respirando aria inquinata. Ideale sarebbe stata un’isola, in mezzo all’Oceano, con aria e mare puri e incontaminati per portare a termine, questa volta all’aperto, gli esperimenti comportamentali di Mian. Secondo quanto anticipato nel docu-film di Netflix, tutto ciò avrebbe costituito materia per nuove puntate sul futuro del cane: un vero e proprio “Santuario di Gunther” dove potranno convivere cani e umani in piena libertà, per dar vita alle nuove puntate della storia. La scelta clamorosa è caduta sull’isola privata di Leaf Cay, acquistata nel 2006 da Nicolhas Cage alle Bahamas e situata nell’arcipelago delle Exumas a circa 85 miglia a sud-est di Nassau. Un vero paradiso terrestre tropicale. Si estende per un totale di 30 acri e offre tre spiagge immacolate, oltre a un accesso privato in acque profonde per l’ancoraggio di yacht o tender.