Il candidato maturando "Voglio dar voce ai giovani"

Il primo obiettivo è quello di proseguire gli studi. Samuele Fantozzi, 19 anni, più che all’esito delle amministrative di maggio, guarda avanti al suo futuro: "Finito il liceo classico mi iscriverò a Giurisprudenza", sì perché la politica è una passione sviluppata durante i suoi studi superiori ma non deve rubare tempo allo studio. Residente a Collesalvetti (Livorno), studia a Pisa e sarà uno dei candidati più giovani della prossima tornata elettorale. Viene da una famiglia di sinistra, ma all’ombra dell Torre si è avvicinato al partito di Giorgia Meloni e sarà in lista con Fratelli d’Italia. È vicepresidente del Parlamento regionale degli studenti e presidente degli studenti della provincia di Pisa. Frequenta la quinta al liceo ‘Galilei’ e un mese dopo il voto dovrà affrontare un’altra prova di quelle che segnano l’esistenza: l’esame di maturità. Perché ha scelto di candidarsi?

"Per portare al centro del governo della città le politiche giovanili. Spesso i politici sono distratti rispetto alle nostre difficoltà ed esigenze. Ci sono problemi, come la dispersione scolastica, trattati solo da noi giovani, eppure dovrebbero interessare tutti. La scala sociale è ferma: solo l’8% dei figli di genitori non diplomati riesce a laurearsi. Vorrei proporre politiche per i miei coetanei che facciano capire loro l’importanza della cultura e della conoscenza quali strumenti per emanciparsi in questa società".

Lei arriva dalla provincia livornese. Un fuori sede a km zero.

"Pisa mi ha fatto scoprire un clima e una cultura diverse da Livorno. Mi sono affacciato al mondo e ho capito che la politica poteva interessarmi. La mia famiglia è sempre stata di sinistra, ma frequentando le superiori e persone di FdI, ho capito che quel mondo non mi apparteneva e che la sinistra proponeva una visione più utopica che pragmatica. La destra presenta soluzioni fattibili ai problemi reali delle persone. E mi ha subito affascinato il pensiero di destra".

Ha militato in altri partiti?

"Mai. Fratelli d’Italia è il primo. Credo che la politica debba partire dal basso e se si ha il privilegio di essere eletti non deve mai essere dimenticato l’obiettivo di partenza: la politica è servizio e non mezzo per arrivare".

Altre passioni?

"No un tifoso del Pisa e da un anno arbitro di calcio. La figura dell’arbitro rispecchia molto la mia personalità".

Gab. Mas.