Il buono che ti meriti Voucher per i lavoratori

Si espande, aprendosi ad esigenze molteplici, l’iniziativa partita nel 2021 ad opera dell’Ente Bilaterale del Terziario Toscano (l’organismo paritetico costituito in base al contratto nazionale del settore, da Confcommercio Toscana e dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori Filmcams Cgil, Fiscascat Cisl e UilTucs Toscana) che prevede l’erogazione di voucher per il sostegno del reddito dei lavoratori del settore terziario.

Seicentosessantamila euro è la cifra messa a disposizione: "Il buono che meriti" vuole essere un passo concreto verso tutte le necessità di chi ne usufruisce. Da quest’anno infatti sono incluse le spese che riguardano i figli ( campi solari, spese scolastiche e di trasporto), lo studio e la salute. Come fare per ottenere il sussidio? Basta rivolgersi entro il 31 dicembre ad uno degli info point delle organizzazioni sindacali socie dell’ente, cercando di anticipare il più possibile i tempi visto che i voucher saranno erogati fino a termine delle risorse disponibili. La soglia dell’Isee idonea perché la domanda sia accolta è salita a 32mila euro. L’edizione 2023 dell’operazione "Il Buono che meriti" è stata presentata ieri in conferenza stampa a Pisa nella sede territoriale di E.Bi.T.Tosc., alla presenza dei coordinatori Lucia Bonanni (Confcommercio Provincia di Pisa) e Claudia Vargiu (Fisascat Cisl Pisa), dei consiglieri Irene Cesari (Uiltucs Toscana Costa Area Pisa) e Francesco Zaccagnini (Filcams Cgil Pisa).

"Una importante iniziativa di sostegno al reddito per tutti i lavoratori e le lavoratrici del terziario, che in passato ha riscosso un ottimo successo - dichiara la coordinatrice Lucia Bonanni (Confcommercio Pisa – i lavoratori possono fare richiesta presso uno degli info point sindacali per ricevere un buono da cinquanta euro a settecento, che potranno spendere nel periodo compreso dal 1 settembre al 28 febbraio del 2024 presso i negozi aderenti, dall’abbigliamento alle calzature, dalle librerie agli alimentari, dalle macellerie ai giocattoli". Il ventaglio dei settori inclusi dalla misura è ampio: potranno ottenere fino a 500 euro i lavoratori che abbiano subito un periodo di sospensione del lavoro CIGCSFIS, l’importo più sostanzioso (700 euro) nonché una delle novità di quest’anno riguarda chi ha sostenuto spese per i campi estivi dei figli.

Alessandra Alderigi