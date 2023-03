Il buon nutrimento di Tiziana Bracci

PONTEDERA

La penna di Tiziana Bracci tocca l’anima. Arriva nel profondo sia che scriva di storie vere come nel libro "Le scarpe del Papa" (le scorse settimane protagonista alla trasmissione di Gigi Marzullo), sia che tratti dell’altrove come nel volume "Il buon nutrimento" dalla narrazione precisa come fosse una storia vera. E "Il buon nutrimento" non poteva passare inosservato al concorso letterario "Il cibo dell’anima" organizzato da Amici... di versi a Roma e dove Tiziana Bracci ha ricevuto proprio nei giorni scorsi il premio della critica.

Premio che è stato suggellato da questa motivazione firmata dalla giuria della critica presieduta da Gloria Vocaturo. "Il racconto di Tiziana Bracci è un tuffo nell’altrove – si legge nella motivazione – Lì, dove tutto l’immateriale è possibile, dove non esiste la materia fisica ma c’è tutto l’indefinibile. Lo stile è ricercato e ogni parola viene intagliata in modo che possa rimanere ufficiale nel cuore di chiunque. La sua narrazione, precisa e puntuale come fosse una storia davvero vissuta, indica la via per il nutrimento del nostro Spirito, ci racconta di quanto siamo deboli dinnanzi al’’infinito".

"Bracci ci fa capire che non esistono solo la vita e la morte, ma anche il nostro percorso terreno, necessario per perfezionarci e poi quell’Assoluto punto, che deve diventare un riferimento in ogni nostro istanze. Bracci si cala in un cosmo sconosciuto e riesce a renderlo reale, a portata di mano, Di tutte le nostre mani", conclude la giuria della critica con la motivazione.

"Il buon nutrimento" è un viaggio estatico fra realtà ultraterrena e regni angelici, attraversando porte che sono mondi interiori, livelli profondi della coscienza. Un volume che tratta della vita terrena, della morte e del mondo che verrà. Un altro importante successo per la scrittrice pontederese che nei mesi scorsi, con il volume "Le scarpe del Papa", che parla di una ragazza di Montecatini erede di una famiglia di commercianti di calzature, che negli anni Cinquanta riesce a emanciparsi rispetto alle chiusure dei tempi.

g.n.