Il bonifico on line cela l’inganno. Scatta la denuncia

Il rischio truffa non c’è solo per il finto avvocato, il falso carabiniere o l’addetto "farlocco" di servizi, che telefonano o bussano alla porta. L’inganno, oggi, corre anche on line e sempre più velocemente. I carabinieri della compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati a reprimere i reati contro il patrimonio ai danni dei cittadini – anche sul web – hanno denunciato a piede libero una persona per una presunta truffa online ed un altra per non aver ottemperato a lasciare il territorio dello Stato.

I militari della stazione di Pisa hanno identificato un soggetto che – da quanto ricostruito – avrebbe indotto un acquirente ad effettuare un bonifico su conto online - per un valore di circa 600 euro – in merito all’acquisto di un elettrodomestico che non è stato mai consegnato.

A conclusione degli accertamenti telematici svolti dai militari, è stato possibile risalire ad un soggetto, per il quale è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. In altro contesto, i militari dell’Arma della sezione radiomobile di Pisa, durante i controlli nel territorio di competenza, hanno invece individuato un soggetto straniero che, dalle successive verifiche, è risultato destinatario dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato. Per la violazione commessa, i militari hanno segnalato la persona alla procura della Repubblica di Pisa per le successive determinazioni del caso.