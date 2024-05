Il benessere delle donne: "Dipende dagli ormoni. Studiarli è fondamentale"

La donna come universo meravigliosamente complesso, al centro di studi e ricerche che ne rendano comprensibile le dinamiche alla base del percorso di vita. La società Internazionale di Endocrinologia Ginecologica ha un nuovo presidente: il professor Tommaso Simoncini ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Pisa e direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia 1 dell’Aoup, è stato eletto presidente della Isge-International society of gynecological endocrinology, all’apertura del ventunesimoº congresso mondiale di endocrinologia ginecologica che si chiude oggi a Firenze . Professore, di cosa si occupa l’endocrinologia ginecologica?

"È la base della comprensione di come funziona il corpo di una donna. Le patologie tipiche della donna sono legate all’infertilità, alla menopausa, ai disturbi dell’adolescenza, nel percorso della vita sono sempre collegate a come si comportano gli ormoni, che rispetto all’uomo agiscono in maniera molto più complessa sul benessere femminile, fluttuando per tutto il corso della vita. Capire come questo flusso funziona o non funziona più è la base di ciò che un ginecologo deve capire, per poter intervenire".

Come e quando nasce la società internazionale di endocrinologia ginecologica?

"Nasce nel 1986, in un’epoca in cui si stavano affinando le tecniche di comprensione delle patologie legate agli ormoni. In quegli anni non c’era niente di dedicato a quest’area della medicina così importante, è stata quindi una delle società storiche che hanno affrontato per prima queste problematiche del mondo femminile, ancora oggi è l’unica nel mondo a farlo. Una comunità scientifica dove si parla di questi temi in maniera molto ampia, così come ampio è lo spettro delle problematiche che hanno una base ormonale". Quali sono le patologie endocrinologiche che possono rendere difficile trovare o portare avanti una gravidanza?

"L’infertilità è un campo della ginecologia che è molto complessa, il funzionamento ormonale è fondamentale. Disturbi dell’ovulazione, la sindrome dell’ovaio policistico, l’esaurimento ovarico in giovane età, sono solo alcuni dei disturbi su base ormonale. La gravidanza è un evento ormonale fondamentale, la placenta per esempio produce ormoni unici, che la donna conosce solo durante la gestazione, e che sono importanti per lo sviluppo del bambino, ma anche per le patologie che possono capitare durante i nove mesi".

Le cronache ci raccontano sempre più spesso di donne che diventano mamme a 50 anni. È davvero più facile oggi fare figli in tarda età?

"No, anzi è molto difficile, non è cambiata la biologia della donna. Certamente l’avanzamento delle tecnologie di riproduzione medicalmente assistita aiuta, ma in realtà rimane una fetta molto piccola della popolazione, sono eventi che fanno molta notizia ma statisticamente sono pochi, e direi per fortuna, non perché sia eticamente sbagliato anzi, ma perché sia la madre che il bambino vanno incontro a rischi molto maggiori rispetto ad una gravidanza a 40 o a 30 anni, si deve avere la consapevolezza che le condizioni patologiche in cui si può incorrere sono importanti".

Alessandra Alderigi