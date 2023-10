Il "Barbiere" contemporaneo

"Quando mi è stato chiesto di mettere in scena il Barbiere di Siviglia mi è subito venuto in mente Play Time il film di Jacques Tati, un affresco divertito, leggero e allo stesso tempo feroce delle idiosincrasie, degli incagli e degli inciampi del mondo moderno, con tutti i suoi tic e le sue nevrosi". Luigi De Angelis firma la regia del capolavoro rossiniano con cui si apre stasera (ore 20.30) la Stagione Teatrale del Verdi di Pisa, la numero 155 della sua storia (seconda recita domenica 29 ore 15.30). Un allestimento, coprodotto dai Teatri di Pisa, Sociale di Rovigo, Alighieri di Ravenna, Giglio di Lucca e Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi. "Questa rappresentazione cinematografica del nostro mondo – dice il regista – mi è sembrata molto simile a quella del Barbiere di Siviglia di Rossini, dove i personaggi non hanno un vero e proprio sviluppo psicologico, ma sono piuttosto dei “tipi”, come se quest’opera fosse un carnevale delle maschere e dei caratteri di un mondo che tanto ci assomiglia. Per questo ho immaginato di ambientare il Barbiere all’interno e all’esterno di una unità abitativa contemporanea, alla Le Corbusier, dove vita privata e pubblica si sovrappongono in una architettura standardizzata dalle grandi vetrate, che permettono alla comunità degli sguardi di potere entrare nel privato e confondere i piani di una dimensione sociale con una dimensione più intima. In questa unità abitativa che si sviluppa su due piani con quattro ambienti speculari, si svolgeranno le vicende del Barbiere e davanti ad essa prenderà vita la città con i suoi personaggi e caratteri, possibili maschere del nostro tempo. Rossini con la sua musica e la genialità delle soluzioni del libretto di Sterbini porta uno sguardo divertito, leggero ma allo stesso tempo feroce sui tic, sugli inciampi, sulle idiosincrasie e le nevrosi del nostro quotidiano, in una giostra vorticosa, destinata all’horror vacui, ma che forse ci mette a nudo di fronte a noi stessi". La direzione musicale è affidata a Francesco Pasqualetti alla guida dell’Orchestra della Toscana. Nei ruoli si cimenteranno grandi interpreti rossiniani: Dave Monaco è Il Conte di Almaviva; Roberto Abbondanza è Don Bartolo; Chiara Amarù interpreta Rosina; Gurgen Baveyan vestirà i panni dell’astuto factotum di Siviglia; Arturo Espinosa, basso-baritono cileno, sarà Don Basilio; Paola Valentina Molinari interpreta la nostalgica serva Berta, Tommaso Corvaja il fidato servitore Fiorello e Giorgio Marcello Ambrogio, il servitore di Bartolo. Maestro al Fortepiano è Riccardo Mascia; Marco Bargagna dirige il Coro Archè.