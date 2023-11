Il 9 novembre la presentazione del libro "Renzo Fanfani, prete operaio"

Pisa, 7 novembre 2023 - La libreria Pellegrini organizza la presentazione del libro "Renzo Fanfani - Prete Operaio", edito da Gabrielli Editori. Interverranno il teologo Don Severino Dianich, Gianluca Fulvetti dell'Università di Pisa che dialogheranno con l'autrice Paola Sani. Modererà l'evento Donatella Puliga dell'Università di Siena. Prima della presentazione è previsto un saluto dell'arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. L'evento si svolgerà nel salone della Chiesa Universitaria di San Frediano a Pisa, giovedì 9 novembre alle 17.30. Il libro ripercorre in modo minuzioso le tappe della vita di don Renzo Fanfani (1935-2017), decano dei preti operai. Raggiunto il grado di capitano dei Granatieri, si dimette dall’esercito ed entra nel Seminario maggiore di Firenze. Diventa prete in età matura e sceglie il lavoro come ambito del suo intervento: diventare operaio per vivere l’esperienza del Vangelo con gli ultimi. Il lavoro di ricerca, sostenuto dalla conoscenza e amicizia personale dell’autrice con il sacerdote, si è svolto sulle fonti costituite dai suoi scritti, dalle interviste a compagni di seminario, amici, ex commilitoni, parrocchiani, insegnanti, politici e dalle cronache delle comunità a cui appartenne. Il volume è suddiviso in due parti: la prima biografica, la seconda costituita da un’antologia degli scritti di don Fanfani; una scelta cospicua che ha innervato il lavoro di scrittura: testi prevalentemente inediti, dal 1969 al 2011. La storia e il pensiero di don Renzo Fanfani sono meritoriamente trasmessi tramite questo prezioso libro “per la forza, la lucidità e l’originalità con cui egli ha esercitato il suo essere prete operaio, parroco, uomo impegnato nelle vicende sociali, politiche e culturali del suo tempo. In lui si intersecano il locale e l’universale, il radicamento in una realtà ben precisa e lo slancio verso un oltre che è sguardo al mondo e al futuro”. Ci si può domandare quale sia stata in concreto l’efficacia dell’esperienza dei preti operai italiani. In che modo hanno incarnato il vangelo e sono riusciti a renderlo vivo? In quale modo hanno annunciato la resurrezione e insieme agli operai si sono riscattati? È Gesù che scende negli inferi e apre le porte, e così loro: sono scesi e hanno aperto porte. In ogni tempo, anche oggi, è doveroso domandarsi dov’è Gesù Cristo, ed essere lì. Autrice: Paola Sani, nata a Empoli nel 1968, laureata in Filosofia all’Università degli studi di Pisa, è responsabile del ramo e-commerce di una importante azienda del settore elettrico. Ha ricoperto ruoli istituzionali nella sua città natale. L’impegno nella realtà sociale e culturale empolese le ha permesso di approfondire la sua sensibilità per le problematiche del territorio. Ha curato, insieme a Andrea Bigalli, il progetto e i testi del docufilm Preti Operai Borghi Politi Fanfani e l’esperienza toscana (2020).

M.B.