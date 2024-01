Il 28 doppia rappresentazione. Omaggio ai "triangoli rosa": "Giovani fondamentali"

Gli eventi di Memoria continueranno il 28 con una doppia rappresentazione, alle 11 e alle 15 (sold out da giorni) dello spettacolo di Teatro InBìliko, L’ultimo Zazou, al B&B Casa Lami di Lugnano. Con il Progetto Memoria di quest’anno TeatroInBìLiKo vuole rendere omaggio alla tragedia dei triangoli rosa, i deportati omosessuali, vittime innocenti della società e dello sterminio, condannati due volte, e ancora oggi non adeguatamente onorati. "Come sempre – spiegano il sindaco Ferrucci e il vicesindaco Taccola – celebriamo questa giornata con la scuola, insieme ad Aned e ad Anpi, perché i giovani sono essi stessi memoria". www.comune.vicopisano.pi.it