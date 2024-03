Ikea festeggia 10 anni a Pisa. Una settimana di eventi e incontri: "Parte integrante della comunità"

Quindici milioni di visitatori, 1,8 milioni di caffè, 800mila polpette, 60 mila librerie Billy, 850mila borse Frakta blu. Sono alcuni dei numeri che Ikea ha raggiunto nei suoi primi 10 anni a Pisa. Era infatti il 5 marzo 2014 il giorno in cui la multinazionale svedese ha aperto il suo negozio in via Ricci con un’offerta di prodotti dai nomi scandinavi e soluzioni d’arredo accessibili a tutti, diventando da subito uno dei luoghi più riconosciuti della città.

"Pisa ci ha accolto fin dal primo giorno con grande affetto e calore - dichiara Marco Baretto, Market Manager Ikea di Pisa - e siamo felici di poter festeggiare un compleanno così importante con tutti coloro che ci hanno scelto e continuano a farlo per rendere migliore la propria casa. Abbiamo lavorato negli anni per essere parte integrata e attiva di questa comunità, fedeli alla nostra visione di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone, rafforzando il forte legame che ci unisce a questa bellissima città giorno dopo giorno, promuovendo un’idea di casa più attenta ai bisogni delle persone e dell’ambiente". Un’attività che rappresenta un valore aggiunto per Pisa anche in termini d’impatto economico e occupazionale, contando oltre 300 lavoratori all’interno del negozio, di cui due terzi donne.

Un legame quello di Ikea con Pisa che in questi 10 anni si è tradotto anche nel supporto e nello sviluppo di oltre 30 progetti sociali attivati sul territorio insieme ad associazioni locali e realtà impegnate a favore dei più fragili, con l’obiettivo di restituire un senso di casa a chi l’ha perduto. "Tra le numerose iniziative promosse e sostenute dal 2014 - spiega la multinazionale - l’impegno al fianco di AIPD - Associazione Italiana Persone Down, attraverso progetti per l’inserimento lavorativo di persone disabili e a supporto di Croce Rossa Italiana, con iniziative come "Ri-scalda la notte", per la raccolta di coperte da destinare alle persone senza fissa dimora e "Sostieni il diritto al gioco", per la donazione di giocattoli da destinare ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Dal 2022 inoltre lo store ospita la sartoria sociale "Punto e a capo", nata dalla sinergia tra la rete Agal e le cooperative sociali Arnera, Aforisma e Acli: una piccola impresa multidimensionale impegnata nella valorizzazione del lavoro artigianale attraverso servizi di sartoria e nella formazione di competenze in questo settore, per favorire l’inclusione e l’integrazione". Per celebrare questo traguardo insieme alla sua comunità, Ikea ha programmato un palinsesto d’iniziative, incontri, giochi e momenti di convivialità per adulti e bambini fino a domenica 10 marzo.

Mario Ferrari