III scuola paritaria "Santa Caterina", Pisa

Oggigiorno la crisi climatica e ambientale è diventata una questione critica per il pianeta e tutti coloro che lo abitano, noi compresi. Tale problematica è composta da vari fattori che investono molti ambiti, eppure tutti collegati poiché colpiscono lo stesso obiettivo. Tra questi, l’inquinamento ha sicuramente un ruolo da protagonista. Abbiamo perciò deciso di concentrare la nostra analisi sull’inquinamento causato dall’emissione di gas serra e dunque quello atmosferico, tramite un focus importante e che ci riguarda tutti nel quotidiano: i mezzi di trasporto. Stando a quanto riportato dall’Agenzia europea dell’ambiente, essi impiegano un terzo dell’energia finale dell’Ue, la maggior parte ricavata dal petrolio. Ad ora i trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni totali di gas a effetto serra: le autovetture, i camion e gli autobus producono oltre il 70% di quelle generate dai trasporti (il restante proviene da mezzi marittimi e aerei). L’inquinamento atmosferico dovuto dai mezzi di trasporto ultimamente è diminuito, ma è ancora elevato e per questo i documenti strategici dell’Ue hanno come scopo la decarbonizzazione di tali mezzi: la transizione e l’azzeramento delle emissioni di gas serra deve avvenire entro il 2050.

A tal proposito ci siamo interrogati su quali possano essere le soluzioni o le direzioni per favorire questa evoluzione e la risposta è stata volgere all’elettrificazione dei mezzi e utilizzare fonti di energia rinnovabile per passare ad un trasporto a basse emissioni di carbonio e arrivare a veicoli a zero emissioni. Certo l’impatto zero è facilmente raggiungibile usando le biciclette, andando a piedi o perfino non possedendo una propria automobile, come molti nella nostra classe hanno sostenuto di fare. Però ciò non è praticabile da tutte le persone per le più disparate motivazioni (età, lontananza dal luogo da raggiungere, impedimenti fisici, non si ha la patente ecc.) ed è per questo che grazie anche al confronto avuto con Autolinee Toscane, abbiamo convenuto che per gli spostamenti urbani in città medio-grandi ed extraurbani, i mezzi meno impattanti siano gli autobus. Difatti sostituire l’uso di un proprio mezzo a favore di uno collettivo è già di per sé una riduzione importante di emissioni a persona e una riduzione di traffico (quindi di inquinamento), e per sostenere il cambiamento verso un mondo più pulito i ragazzi sarebbero persino disposti a fare delle rinunce nella loro quotidianità.