III E "Toniolo", Pisa

A scuola si parla spesso dell’Agenda 2030. Abbiamo imparato che i suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile descrivono le difficoltà da affrontare nello sviluppo futuro dell’umanità garantendo il benessere globale. Con questo nostro lavoro abbiamo voluto approfondire concretamente e da vicino il significato di tutto questo, indagando sul nostro territorio regionale. Così abbiamo fatto la conoscenza con il CMSR, acronimo di Centro di Mondialità e Sviluppo Reciproco. Il CMSR è una bella realtà toscana che dal 1979 realizza progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile. L’associazione, con sede a Livorno, è un’ONG Non-Profit composta da volontari e operatori che si occupa di approvvigionamento idrico, sostegno ai sistemi sanitari e scolastici e miglioramento dell’agricoltura nei Paesi del sud del mondo, Tanzania soprattutto.

In Italia il CMSR svolge attività educative di informazione e sensibilizzazione nelle scuole sui temi della mondialità, della sostenibilità e dei diritti umani; sostiene il commercio equo e solidale attraverso la sua “bottega del mondo”, promuove viaggi di turismo responsabile e offre la possibilità di svolgere tirocini formativi e servizio civile nazionale, anche nelle sedi di Dodoma e Mpanda in Tanzania. Blandina Samweli, tanzaniana, che da 11 anni lavora in Italia come operatrice del CMSR ci ha raggiunti in classe, per raccontarci la storia e la mission del Centro e illustrarci i passaggi concreti attraverso i quali un piano d’aiuto viene messo in campo. Abbiamo imparato come, secondo la filosofia del Centro, l’aspetto essenziale di ogni progetto sia la formazione del comitato di villaggio: un gruppo autoctono delegato a seguire la realizzazione di un progetto, formato e qualificato per la gestione futura dell’infrastruttura, come può essere il pozzo di villaggio che garantirà l’accesso all’acqua potabile a decine di persone. Arricchendo le competenze tecniche del senso critico di chi conosce a fondo una realtà per averla vissuta in prima persona, la signora Samweli ci ha mostrato come la formazione professionale del personale locale sia la forma concreta della cooperazione allo sviluppo, necessaria per ridurre il bisogno ed eliminare la dipendenza dall’occidente. Qui sta la differenza fondamentale tra “assistenza” e “cooperazione” perché uno sviluppo possa dirsi davvero “sostenibile”, proseguendo in autonomia, e ci sembra la forma concreta della dignità, della sostenibilità e dell’eliminazione delle disuguaglianze.